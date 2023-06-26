大合解！李四川自曝一事 民眾黨議員留言讚「川伯有做出榜樣」

台北市副市長李四川日前因下令官員不出席民眾黨議會黨團記者會，引發民眾黨議員不滿，質疑藐視議會監督，李四川今天晚間臉書自曝，今天中午約了民眾黨議員張志豪、陳宥丞及民眾黨議會黨團主任，晚上也與議員林珍羽聚會，同時參加好友聚會，就相互立場聊了很開心。

李今天也在臉書說，該說的話都說了，雙方也都充分理解彼此的立場，也表示市府會尊重議長的裁示，日後議員所舉辦與市政有關記者會，市府會派員出席，促進府會溝通，一起為市民的福祉打拚。

李四川臉書貼文不到一個小時，馬上吸引上百網友按讚，甚至還釣出民眾黨議員張志豪留言說，聽了林珍羽和徐巧芯議員的對談，才知道原來新北和高雄是沒有首長出席議員記者會的慣例的，他也大讚李四川，「對話代替衝突、市政重於政治，川伯有做出榜樣」。