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7月出訪新加坡 蔣萬安交流4面向

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導

台北市長蔣萬安上任滿半年，確定7月5日至8日出訪新加坡，將針對交通、都市發展、環保永續、智慧城市四個面向進行參訪，至於會見到哪些人？是否有機會與新加坡總理李顯龍等人會面？目前都還在洽談中。

這次蔣萬安是應新加坡駐台辦事處邀約，將出訪新加坡4天，蔣萬安昨天下午出席信義區里長座談，受訪時提到出訪行程，謝謝新加坡駐台辦事處在議會休會後邀請他出訪，促進彼此相互學習，有助於雙方距離更加緊密。

針對四個不同面向的參訪交流，隨行的市府局處還包括都發局、資訊局、交通局、環保局等。至於會參訪哪些行程，會見到哪些人？是否有機會與新加坡總理李顯龍等人會面？北市府表示，目前還在洽談中。由於這次是蔣萬安市長任內首度的出訪行程，會邀媒體一同出訪。

新加坡 蔣萬安

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