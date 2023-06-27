友善視障者 台北好行App再升級

北市府為了構建友善無障礙交通環境，2021年優化「台北好行App」並擇1處路口試辦自動觸發有聲號誌，2022年新增14條公車路線乘車通報服務。交通局今年擴大實施，年底會有15處路口、29條公車路線加入服務，視障者可透過App確認過馬路的方向、秒數及預約公車司機。

交通局花費200萬元重新優化「台北好行App」介面，讓視障者更方便使用，每年維護經費約120萬元，只要使用者開啟手機藍芽，靠近裝有「自動觸發有聲號誌設備」路口，就會報讀綠燈剩餘時間與方向，綠燈秒數低於10秒就會振動提示，離開路口後就會停止觸發。

交通局表示，過去視障者因為找不到定位點、按鈕、不確定綠燈秒數夠不夠，甚至有聲號誌成為住家噪音而不確定能否通行，有App後就能語音提示路口狀況。2021年在承德路、庫倫街口與酒泉街、大龍街口先試辦，去年再增加10處，今年底預計增加3處，共有15處裝自動觸發有聲號誌設備。

交通局指出，台北市共有196處有聲號誌，自動觸發有聲號誌設備一處約40萬元，每年維護費用是以建置金額的6%計算，1處約2.4萬元，依視障團體建議路線及愛心卡刷卡比例，挑選視障團體建議最常使用的路口及公車路線做為優先施作地點，日後視使用情形及需求，再評估是否擴大施作。

搭乘公車部分，台北好行App也提供預約服務，使用者只要先設定公車路線乘車通報，公車駕駛就會收到亮燈與聲音提醒，以App推播訊息給視障乘客及公車播放車內外廣播，讓視障者能在正確的公車站上下車。去年有14條公車路線加入，今年底前會累積29條路線、共983輛公車加入服務。