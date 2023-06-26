非認證改管車輛、夜間施工噪音 新北7月18日起全面取締

新北市環保局今天公告自7月18日起，全天24小時實施噪音車管制，車輛上路使用未經噪音檢驗合格排氣管，致妨礙他人生活安寧即予以告發處分，最高可處新台幣3萬元罰鍰。

環保局發布新聞稿表示，新北市111年公害陳情案件共計3萬7184件，其中噪音陳情案件比率約為57%，並以營建工程、擴音設備如卡拉OK噪音為主要陳情對象；環保署噪音車檢舉網新北市相關案件，有60%為檢舉改裝車輛產生噪音擾民。

環保局表示，為提升市民生活安寧品質，環保局今年初即著手修正新北市噪音管制區禁止行為及噪音管制區劃分公告規範，並預計於7月18日公告實施，違反者將依噪音管制法規定處3000元以上至3萬元以下罰鍰，拒不改善者可按次累罰。

環保局表示，在噪音車管制部分，新北市自106年即公告晚上10時至翌日上午6時為夜間管制時段，禁止該時段行駛車輛使用未經主管機關審驗或檢驗合格排氣管，並透過環警聯合夜攔予以攔查開罰，截至111年止共辦理夜攔380場次，告發3萬6000餘件。

新北市今年修法公告，將噪音車的原管制時段由夜間8小時擴大為全日24小時，未來在新北市境內不分時段，車輛上路如使用未經主管機關噪音審（檢）驗合格排氣管，致妨礙他人生活安寧，即予以告發處分。

環保局表示，同時也針對營建工程施工作業規範，除有緊急危難、公共安全原因或經主管機關核准外工程，全面禁止平日晚上10時至翌日上午8時、假日中午12時至下午2時及晚上8時至翌日上午8時進行營建工程施作。

此外，未持有視聽歌唱業營業登記者，全年禁止晚上10時至翌日上午8時、假日中午12時至下午2時使用卡拉OK製造噪音。