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北市南門市場使照到手7月裝修 預計中秋節後開幕

中央社／ 台北26日電

台北市長蔣萬安今天視察南門大樓暨市場改建，新工處表示，南門市場將以地下5層、地上12層的嶄新面貌出現，並與捷運中正紀念堂站連通；市場處則說，預計中秋節後開幕。

蔣萬安視察南門大樓暨市場改建統包工程，台北市政府表示，這是北市近年重大的市場改建案，民國108年12月1日開工，目前工程已接近尾聲。

北市工務局新建工程處工務科長蕭志龍表示，南門市場是北市歷史最悠久的公有傳統市場，以北方糕點、南北雜貨、生鮮及特色熟食聞名，自68年南門大樓改建後啟用至今，由於結構體老化以及部分市場管線老舊，造成公安隱憂。

蕭志龍說，改建計畫規劃興建地下5層、地上12層的鋼骨鋼筋混凝土建築，可提供汽車位207格、裝卸車位11格以及機車位274格，並與捷運萬大線、新店線中正紀念堂站連通結合，採買更便利。

新工處大運工務所主任詹名成表示，改建後的南門市重新規畫攤位配置，方便民眾採買一次到位，創造嶄新、安全、舒適開放的多功能購物空間，南門大樓暨市場改建工程已於6月2日取得使用執照，7月起開始內部裝修。

北市市場處長陳庭輝表示，預計中秋節前攤商可進駐，過完節後另擇好日子開幕。

中秋節 中正紀念堂

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