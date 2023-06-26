竹北氣爆殷鑑 北市府查核4業者供氣系統正常

有鑒於新竹縣竹北市日前發生瓦斯外洩事件，造成多戶氣爆、火警。台北市產業發展局今天表示，已要求北市4家天然氣瓦斯公司加強檢查整壓設備，確認供氣系統都運作正常。

新竹縣消防局24日上午陸續受理竹北市多件瓦斯漏氣及火警案件，其中竹北市中正東路1棟大樓氣爆，造成1人嚴重燒燙傷、5人輕傷。

竹北氣爆案災情備受關注，台北市政府產業局今天發布新聞稿表示，台北市政府獲知竹北天然氣事故後，隨即要求北市4家天然氣瓦斯公司加強檢查所屬整壓設備，確認供氣系統都運作正常。

此外，北市府每年都會偕同專家學者抽查4家業者的相關設備，今年5月18日起至7月27日預計辦理20場次查核，截至今天已完成14場次，查核結果設備都正常運作，確保供氣無虞，後續將繼續查核以維護市民用氣安全。

產業局表示，除市府聯合查核，4家天然氣瓦斯公司也依北市公用天然氣事業輸儲設備漏氣檢測及防範計畫第4條規定，針對所設置天然氣整壓站、高壓天然氣管線每個月檢查1次。

同時，中壓天然氣管線及相關設備則每半年巡查、每年檢漏1次，低壓天然氣管線每年巡查、兩年檢漏1次。各公司都確實依期程完成巡檢，並將檢查結果作成紀錄備查，確保用氣安全。

產業局指出，4家天然氣瓦斯公司都有成立搶修輪值中心，24小時監控供氣情形，並隨時派員處理天然氣相關案件，若民眾對於天然氣使用有疑慮，可直接洽詢轄區天然氣瓦斯公司。