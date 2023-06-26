北市友善視障 112年底共15路口29路公車有聲服務

北市交通局表示，為讓視障族群常經過的路口及常搭乘的公車路線更友善，民國112年底北市將有15處路口及29條公車路線提供「自動觸發有聲號誌」及「乘車通報」服務。

交通局今舉辦「安全過馬路、安心等公車」友善服務記者會，為利視障朋友安全通過馬路，除了在北市191處路口裝設有聲號誌及繪設導盲行穿線外，自110年起，視障朋友過馬路時，可透過台北好行App自動觸發有聲號誌，報讀行人剩餘綠燈時間及路口資訊。112年底全市將有15處路口提供服務。

另外，交通局表示，為讓公車駕駛知道視障朋友搭公車的需求，除了在全市公車專用道候車亭全面設置定位點外，視障朋友可透過台北好行App發出乘車訊息通知公車駕駛提供服務。

交通局表示，112年底全市將有約29條公車路線、約983輛公車提供乘車通報服務，佔全市公車輛數28%。

交通局說，為打造各族群均可便利通行交通環境，交通局在台北好行App提供視障者專屬使用介面，放大字體及高對比使用介面搭配語音輔助功能，可查詢雙北約600條公車路線到站時間。

交通局說，希望全盲或其他視覺障礙朋友都能藉此有效增加日常外出可及範圍，並大幅改善交通移動便利性；而「自動觸發有聲號誌」及「乘車通報」服務，自實施以來使用者滿意度達97.5%。