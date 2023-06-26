淡水清水祖師遶境「扮百將」 女神將展現性平融民俗文化

淡水清水巖的清水祖師遶境是淡水地區的年度盛事，在上週農曆五月五日和六日舉行，被稱為「淡水大拜拜」。淡水古蹟博物館攜手在地走讀團體旅學堂工作室與淡水清昭誠祖師會在端午節當天舉辦「淡水清昭誠祖師遶境扮百將體驗工作坊」推廣淡水地區的傳統民俗活動，並注入性平元素，鼓勵女性積極參與。

淡水清昭誠祖師會表示，扮百將是淡水地方上傳統習俗，是向清水祖師爺還願的方式。然而，這項活動已逐漸失傳，其中的禁忌、妝容、衣著等細節很少有人了解祖師會對於扮百將這項傳統地方文化有強烈使命感。工作坊講師邀請將容文創面師林自賢，他的團隊對家將彩繪推廣與傳承不遺餘力，妙筆神手臉譜彩繪，現場並可繪製百將圖卡。

7年前蔡瑩宣仍是一位學舞蹈的學生，競爭激烈的入學考試讓她求助清水祖師爺，發下扮百將還願。如願以償後，她進入了理想的學校，實現了對清水祖師爺的承諾，今年她將再度參與「扮百將」，期待年輕一輩都能知道在地故事讓文化永續傳承，同時也希望打破性別角色的限制，使活動更加多元和包容。

旅學堂負責人李琪表示，這次接受主辦單位淡水古蹟博物館邀請承辦繞境文化體驗活動，藉此機會促成產官學民間團體的跨域合作，同時也符合新北市政府和行政院性別平等政策的重要目標，包括建構無性別歧視的文化禮俗儀典以及消除對婦女一切形式歧視的公約，促進文化、禮俗、儀典及傳統觀念的性別平等，希望打破性別刻板印象、偏見和歧視，透過「女神將」為性別平等盡一份努力。在過去的傳統民俗活動中，男性通常是主要的參與者，女性參與的意願相對較低。

旅學堂近年來積極與新北市政府合作推動「淡水女路」，希望讓女性能夠更深入地了解並參與到扮百將這個傳統活動中，透過女性參與繞境節慶活動，建立深刻聯繫，使活動更性別友善，展現新模式和溫度。