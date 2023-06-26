快訊

不菸酒、無病史！41歲壯男健身險猝死 醫曝他輕忽健檢一紅字

走斑馬線卻遭拖吊車撞飛 留美大學生暑假返台實習遇死劫

瓦格納閃電撤軍 英媒揭內幕：首腦家人遭俄威脅、兵力不足萬人

淡水清水祖師遶境「扮百將」 女神將展現性平融民俗文化

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
「淡水清昭誠祖師遶境扮百將體驗工作坊」推廣淡水地區的傳統民俗活動，並注入性平元素，鼓勵女性積極參與。 圖／紅樹林有線電視提供
「淡水清昭誠祖師遶境扮百將體驗工作坊」推廣淡水地區的傳統民俗活動，並注入性平元素，鼓勵女性積極參與。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水清水巖的清水祖師遶境是淡水地區的年度盛事，在上週農曆五月五日和六日舉行，被稱為「淡水大拜拜」。淡水古蹟博物館攜手在地走讀團體旅學堂工作室與淡水清昭誠祖師會在端午節當天舉辦「淡水清昭誠祖師遶境扮百將體驗工作坊」推廣淡水地區的傳統民俗活動，並注入性平元素，鼓勵女性積極參與。

淡水清昭誠祖師會表示，扮百將是淡水地方上傳統習俗，是向清水祖師爺還願的方式。然而，這項活動已逐漸失傳，其中的禁忌、妝容、衣著等細節很少有人了解祖師會對於扮百將這項傳統地方文化有強烈使命感。工作坊講師邀請將容文創面師林自賢，他的團隊對家將彩繪推廣與傳承不遺餘力，妙筆神手臉譜彩繪，現場並可繪製百將圖卡。

7年前蔡瑩宣仍是一位學舞蹈的學生，競爭激烈的入學考試讓她求助清水祖師爺，發下扮百將還願。如願以償後，她進入了理想的學校，實現了對清水祖師爺的承諾，今年她將再度參與「扮百將」，期待年輕一輩都能知道在地故事讓文化永續傳承，同時也希望打破性別角色的限制，使活動更加多元和包容。

旅學堂負責人李琪表示，這次接受主辦單位淡水古蹟博物館邀請承辦繞境文化體驗活動，藉此機會促成產官學民間團體的跨域合作，同時也符合新北市政府和行政院性別平等政策的重要目標，包括建構無性別歧視的文化禮俗儀典以及消除對婦女一切形式歧視的公約，促進文化、禮俗、儀典及傳統觀念的性別平等，希望打破性別刻板印象、偏見和歧視，透過「女神將」為性別平等盡一份努力。在過去的傳統民俗活動中，男性通常是主要的參與者，女性參與的意願相對較低。

旅學堂近年來積極與新北市政府合作推動「淡水女路」，希望讓女性能夠更深入地了解並參與到扮百將這個傳統活動中，透過女性參與繞境節慶活動，建立深刻聯繫，使活動更性別友善，展現新模式和溫度。

淡水 古蹟博物館

延伸閱讀

宗教嘉年華或擾民？淡水清水祖師遶境掀論戰

淡水繞境亂象不斷...凌晨敲鑼打鼓、放煙炮 網批：地方文化搞到天怒人怨

淡水遶境他當街抽毒菸 見警吞菸避查卻因一個動作栽了

淡水清水巖祖師遶境登場湧人潮 估2天逾萬人參與

相關新聞

4次提報文資會！宋楚瑜出席說明 華銀宿舍登入歷史建物

台北市文化局今天舉行文資會，其中有關「大安區濟南路3段50號」華南銀行所屬宿舍登錄為歷史建築，華銀3度提出訴願，近一次法...

農委會批北市府「贏者全拿」霸道 9席董事全數退席抗議

台北農產運銷公司的經營權確定將變天，但中午開完股東會後，原定下午接續召開董事會，選出7席常務董事及推舉董事長，並開臨時常...

淡水清水祖師遶境「扮百將」 女神將展現性平融民俗文化

淡水清水巖的清水祖師遶境是淡水地區的年度盛事，在上週農曆五月五日和六日舉行，被稱為「淡水大拜拜」。淡水古蹟博物館攜手在地走讀團體旅學堂工作室與淡水清昭誠祖師會在端午節當天舉辦「淡水清昭誠祖師遶境扮百將體驗工作坊」推廣淡水地區的傳統民俗活動，並注入性平元素，鼓勵女性積極參與。

新北捷運環狀線「新莊至蘆洲」段標出 預計9月開工

捷運環狀線北環段CF680A標於今日決標，由工信工程股份有限公司得標，預計9月開工。環狀線北環段於新北境內計三個區段標均...

上任後首出訪新加坡 蔣萬安：促進彼此距離更加緊密

台北市長蔣萬安上任滿半年，確定7月5日至8日出訪新加坡，蔣萬安今天下午出席信義區里長座談受訪表示，希望透過這次與新加坡城...

臺北好行App再升級 15處路口增綠燈報讀過馬路更安全

北市府建構建友善無障礙交通環境，2021年優化「臺北好行APP」並擇1處路口試辦自動觸發有聲號誌，2022年新增14條公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦