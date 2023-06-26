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城市科大攜手日本企業 海外培訓潛水滑雪教練人才

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
日本雪之森株式會社首度攜手城市科大休閒系，培訓十三名學生潛水、滑雪證照，拿到證照後，表現優異可成為日本觀光區潛水和滑雪教練。 圖／紅樹林有線電視提供
日本雪之森株式會社首度攜手城市科大休閒系，培訓十三名學生潛水、滑雪證照，拿到證照後，表現優異可成為日本觀光區潛水和滑雪教練。 圖／紅樹林有線電視提供

日本觀光大爆發，國外旅遊景點人力需求增加，日本雪之森株式會社首度攜手城市科大休閒系，直飛來台到校園找人才，城市科大休閒系十三名學生將到日本沖繩以及輕井澤實習，培訓潛水、滑雪證照，拿到證照後，表現優異可成為日本觀光區潛水和滑雪教練。

日本雪之森株式會社在台灣人喜愛的觀光景點沖繩和輕井澤提供潛水及滑雪活動。這次首度和城市科大休閒系合作實習，學生在暑假行前準備，9月到沖繩初級與進階開放水域潛水員證照訓練，10月回高雄滑雪模擬機訓練，11月-3月赴輕井澤滑雪業務實習，4月-5月回本社上課準備潛水員證照考試，5-8月到沖繩潛水業務實習。

雪之森株式會社社長平馬新表示， 台灣人喜歡到日本觀光，一年高達400萬人到日本，對於台灣來說滑雪及潛水是非常熱門的活動，所以希望在台灣找到更好的人才，可以在日本服務來自台灣、中國、香港或是東南亞的華人。

城市科大校長表示，學生到海外實習的國家，包括日本、澳洲、新加坡、等國家，這些年學生到海外實習人數超過720人，透過海外實習讓孩子圓夢。城市科大休閒系主任陳寅全表示，很多海外實習都需要語文的門檻，這次的合作只要會講國語有工作的熱忱，喜歡休閒運動的孩子都可以參加，吸引很多學生投入。他常和學生說休閒產業包含食衣住行育樂，鼓勵學生要找到喜歡的東西，把喜歡的東西變成專業，讓專業結合工作。

在日本實習一個月薪資168,000日幣，企業提供機票、免費輔導考證照。如考取教練證照，上線能領教練費。休閒系同學藉由海外實習，提升語言和國際交流能力，培養成為跨國休閒產業人才，為自己職涯加分。

日本 實習 沖繩

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