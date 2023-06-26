警察弟兄辛苦了 汐止議員補助更新硬體及員警裝備

有感於警察弟兄們平時執行勤務繁忙，為了讓警察弟兄們有更完善的設備以及保障警察執勤安全，新北市議員白珮茹就以建議款補助汐止分局及社后所、長安所、橫科所和烘內所更新多項硬體設備及員警執勤時爆閃燈和警示燈等裝備，今(26)日汐止分局長也特別頒發感謝狀給市議員白珮茹，謝謝對警察同仁的照顧。

這次補助除了協助汰換一些警察弟兄日常使用的飲水機和冷氣機等必需品，最重要的是也採購了警示燈和偵防器材等勤務裝備，要讓警察弟兄值勤時能因應環境使用，讓勤務執行更便利，更重要的是保障警察值勤時的安全。

新北市議員白珮茹表示，這次針對汐止分局年度預算沒有編足的部分，希望透過議員建議款可以讓警察兄弟的環境和裝備更齊全，第一線執勤也能更安全，像汐止有許多窄小又昏暗的山路，夜間警示燈就能讓民眾更清楚看到，確保民眾和警察執勤安全。

新北市警察局汐止分局長黃國政表示，非常感謝白珮茹議員的補助，這次補助除了汰換舊廳舍的舊設備，最重要的是同仁使用的勤務裝備，像爆閃燈和警示燈等，可以大幅增加警察同仁工作上的便利性和安全性，增進同仁的工作效率。