快訊

不菸酒、無病史！41歲壯男健身險猝死 醫曝他輕忽健檢一紅字

走斑馬線卻遭拖吊車撞飛 留美大學生暑假返台實習遇死劫

瓦格納閃電撤軍 英媒揭內幕：首腦家人遭俄威脅、兵力不足萬人

警察弟兄辛苦了 汐止議員補助更新硬體及員警裝備

觀天下／ 記者李嘉文／汐止報導
新北市議員白珮茹就以建議款補助汐止分局及社后所、長安所、橫科所和烘內所更新多項硬體設備及員警執勤時爆閃燈和警示燈等裝備。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員白珮茹就以建議款補助汐止分局及社后所、長安所、橫科所和烘內所更新多項硬體設備及員警執勤時爆閃燈和警示燈等裝備。 圖／觀天下有線電視提供

有感於警察弟兄們平時執行勤務繁忙，為了讓警察弟兄們有更完善的設備以及保障警察執勤安全，新北市議員白珮茹就以建議款補助汐止分局及社后所、長安所、橫科所和烘內所更新多項硬體設備及員警執勤時爆閃燈和警示燈等裝備，今(26)日汐止分局長也特別頒發感謝狀給市議員白珮茹，謝謝對警察同仁的照顧。

這次補助除了協助汰換一些警察弟兄日常使用的飲水機和冷氣機等必需品，最重要的是也採購了警示燈和偵防器材等勤務裝備，要讓警察弟兄值勤時能因應環境使用，讓勤務執行更便利，更重要的是保障警察值勤時的安全。

新北市議員白珮茹表示，這次針對汐止分局年度預算沒有編足的部分，希望透過議員建議款可以讓警察兄弟的環境和裝備更齊全，第一線執勤也能更安全，像汐止有許多窄小又昏暗的山路，夜間警示燈就能讓民眾更清楚看到，確保民眾和警察執勤安全。

新北市警察局汐止分局長黃國政表示，非常感謝白珮茹議員的補助，這次補助除了汰換舊廳舍的舊設備，最重要的是同仁使用的勤務裝備，像爆閃燈和警示燈等，可以大幅增加警察同仁工作上的便利性和安全性，增進同仁的工作效率。

警察 汐止

延伸閱讀

汐止幼兒園疑餵藥 80名幼童數值正常 他字案家長：等待毛髮檢驗結果

汐止幼兒BZD未檢出 新北入園採檢80人結果出爐

汐止大同路三段大雨水淹路面 地方會勘討論排水改善

影／救國團金青半世紀熄燈 惜別會離情依依批政治打壓

相關新聞

4次提報文資會！宋楚瑜出席說明 華銀宿舍登入歷史建物

台北市文化局今天舉行文資會，其中有關「大安區濟南路3段50號」華南銀行所屬宿舍登錄為歷史建築，華銀3度提出訴願，近一次法...

農委會批北市府「贏者全拿」霸道 9席董事全數退席抗議

台北農產運銷公司的經營權確定將變天，但中午開完股東會後，原定下午接續召開董事會，選出7席常務董事及推舉董事長，並開臨時常...

淡水清水祖師遶境「扮百將」 女神將展現性平融民俗文化

淡水清水巖的清水祖師遶境是淡水地區的年度盛事，在上週農曆五月五日和六日舉行，被稱為「淡水大拜拜」。淡水古蹟博物館攜手在地走讀團體旅學堂工作室與淡水清昭誠祖師會在端午節當天舉辦「淡水清昭誠祖師遶境扮百將體驗工作坊」推廣淡水地區的傳統民俗活動，並注入性平元素，鼓勵女性積極參與。

新北捷運環狀線「新莊至蘆洲」段標出 預計9月開工

捷運環狀線北環段CF680A標於今日決標，由工信工程股份有限公司得標，預計9月開工。環狀線北環段於新北境內計三個區段標均...

上任後首出訪新加坡 蔣萬安：促進彼此距離更加緊密

台北市長蔣萬安上任滿半年，確定7月5日至8日出訪新加坡，蔣萬安今天下午出席信義區里長座談受訪表示，希望透過這次與新加坡城...

臺北好行App再升級 15處路口增綠燈報讀過馬路更安全

北市府建構建友善無障礙交通環境，2021年優化「臺北好行APP」並擇1處路口試辦自動觸發有聲號誌，2022年新增14條公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦