瑞芳里環境認證實地考核 各里拼實力、創意要五星級

新北市環保局每年舉辦的里環境認證，近期已展開實地考核，今(26)日考評委員來到瑞芳區，共有五個里進行考核，因為大部分都已經有經驗，所以里長和志工們也都很有信心，拼實力也拼創意，希望今年可以再拼五星級認證。

爪峰里里長簡明慧說，參加里環境認證已經有多年經驗，志工們平時就很注重各項環境維護工作，綠美化，公廁清潔，資收站等等，唯有持續不間斷的去維護，才能一直維持環境的美好，因此對於這次再摘五星，應該不是問題。

柑坪里里長許銘仁說，今年一樣參加五項的認證項目，很感謝里內志工不分日夜的為了里內環境來努力，今天也有信心可以獲得五星認證。

瑞芳區區長楊勝閔說，今年瑞芳區共有17個里參加里環境認證，比去年增加兩個里報名參加，超過半數的里都已經有多年的參加經驗，鼓勵每個里都可以參加，也藉此改善瑞芳區的環境，參加的里長也都很用心，拼實力也拼創意，希望今年參加的里都能共創佳績。