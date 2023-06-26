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新北捷運環狀線「新莊至蘆洲」段標出 預計9月開工

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
捷運環狀線北環段CF680A標於今日決標，橫跨新莊、五股、蘆洲地區，由工信工程股份有限公司得標，預計9月開工。圖／報系資料照
捷運環狀線北環段CF680A標於今日決標，橫跨新莊、五股、蘆洲地區，由工信工程股份有限公司得標，預計9月開工。圖／報系資料照

捷運環狀線北環段CF680A標於今日決標，由工信工程股份有限公司得標，預計9月開工。環狀線北環段於新北境內計三個區段標均已有廠商招標，各區段將同時展開施工作業。民代認為，經過5次流標，現在終於標出，盼雙北可以市府能合作，盡早動工，讓市民享受捷運之便。

新北市捷運局說，本次決標的環狀線北環段CF680A區段標，橫跨新莊、五股、蘆洲地區，由環狀線第一階段新北產業園區站起，以高架方式沿五工路前行約500公尺後，由高架轉入地下，並沿五權路、高速公路南側、四維路至蘆洲中山一路止，路線全長約3.3公里，包含Y19A、Y19B及Y20等3座地下車站，後續銜接北環段CF680B區段標。

捷運局表示，北環段路線可與機場捷運線、蘆洲線徐匯中學站及規劃中的五泰輕軌F01站銜接轉乘，將大幅提升市民搭乘捷運之便利性，串聯新莊、五股及三蘆地區的居民。

捷運局長李政安指出，北環線計有6個區段標，新北境內3個區段標，北環段CF680C及CF680B分別於去年3月及今年3月開工，加上今日決標的CF680A，北環段新北境內將全面展開施工。此外，南環線於新北境內CF670區段標(大坪林文山段)也預計於7月12日開標，如順利決標，新北境內南北環線將全面啟動，朝向三環六線捷運路網願景邁進。

捷運局表示，南北環線全長20.7公里18座車站，新北境內8.2公里，北環線6座車站、南環線1座車站，待南北環線完工後與營運中新北環狀線(第一階段)銜接，將完成捷運三環六線中第一環，便利沿線新店、中和、板橋、新莊、五股、三重及蘆洲等行政區居民使用大眾捷運輸系統，北北基桃都會生活圈將以新北市為中心，透過三環六線的環狀與輻射狀各條捷運路線，通達北北基桃的各個地方。

民進黨新北市議員顏蔚慈表示，CF680A段經過5次流標，台北市府如今總算發包出去，但仍不免令人遺憾台北市府過去招標工作之延宕及無能。現在進入施工階段的環狀線，期待雙北市府能更有效的協調，且公開施工資訊，順利開工，降低交通黑暗期對新北市民的衝擊。還有雙北市府對於場站商業開發與經營管理，應當即早協調規畫，以達捷運路網帶動都市發展之綜效。

國民黨新北市議員戴湘儀指出，原物料上漲、缺工缺料，許多公共工程面臨成本上揚，招標困難。樂見在雙北市府努力下，環狀線北環段CF680A標今天順利決標。新北市長侯友宜對包含新莊在內的各種建設非常關注，任內積極推動包含副都心、頭前、塭仔圳等重劃區建設，同時也會確保新莊地區交通路網的完善。

機場捷運 捷運環狀線

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