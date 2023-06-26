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蔣萬安7月5日出訪新加坡 取經智慧城市等4面相

中央社／ 台北26日電

台北市長蔣萬安今天表示，將於7月5至8日出訪新加坡，從交通建設、都市發展、環境永續、智慧城市4面向取經，北市都發、交通、環保、資訊等局處首長也會一起去。

蔣萬安今天出席信義區「市長與里長有約」會議，會前接受媒體聯訪時被問及出訪新加坡一事，以及是否與蔣家「老朋友」、新加坡總理李顯龍及李家見面。

蔣萬安說，謝謝新加坡駐台辦事處邀請，將於議會休會的7月5日至8日出訪，將參訪交通建設、都市發展、環境永續、智慧城市等議題，北市相關局處如都市發展局、交通局、環保局、資訊局首長也會去，希望相互學習，讓彼此關係更緊密。

北市府指出，這是蔣萬安首次以台北市長身分出訪，訪團成員及具體考察項目將進一步公布。

另外，媒體關注台北農產運銷公司人事改選，蔣萬安被問是否覺得農委會董事離席是技術性流會、北市府的人選是否比農委會人選專業等問題。

蔣萬安皆回應，一切照相關規定跟程序走，根據專業與經驗來安排人事，最重要的是確保消費者權益跟市場供需穩定。

蔣萬安 新加坡

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