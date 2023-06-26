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捷運環狀線新莊蘆洲段決標 北環段估8年後完工

中央社／ 新北26日電

新北捷運局說，橫跨新莊、五股與蘆洲區的捷運環狀線北環段CF680A標經流標5次後，今天決標，估9月開工。北環段在新北境內3個區段標都已決標，北環段全線估8年後完工。

新北捷運局表示，這次決標的環狀線北環段CF680A區段標橫跨新莊、五股與蘆洲地區，由環狀線第1階段新北產業園區站（Y19）起，以高架方式沿五工路前行約500公尺後轉入地下，並沿五權路、高速公路南側、四維路至蘆洲中山一路，全長約3.3公里。

新北捷運局說，這個區段標包含Y19A、Y19B及Y20共3座地下車站，後續銜接北環段CF680B區段標，北環段路線可與機場捷運線、蘆洲線徐匯中學站及規劃中的五泰輕軌F01站銜接轉乘，大幅提升市民搭乘捷運便利性。

新北捷運局長李政安說，北環線有6個區段標，其中新北境內有3個區段標，包括北環段CF680C及CF680B分別於去年3月及今年3月開工，加上今天決標的CF680A標，北環段在新北境內工程將全面施工。此外，南環線於新北境內CF670區段標（大坪林文山段）也預計在7月12日開標，如順利決標，新北境內南北環線將全面啟動。

捷運局說，南北環線全長20.7公里，共18座車站，新北市境內8.2公里，包括北環線6座車站、南環線1座車站，待南北環線完工後，與營運中的新北環狀線（第1階段）銜接，將完成捷運3環6線中第1環，便利銜接新店、中和、板橋、新莊、五股、三重及蘆洲等地。

機場捷運 捷運環狀線

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