影／北農新任董座難產 會議終止30日再開

台北農產運銷公司今天舉行股東會與董事會，原本可望在今天產生新任董事長與總經理，但擔任董事會會議召集人的金門縣前縣長楊鎮浯表示，有部分董、監事在董事會開始時已先行離開，因此宣布終止第一次的會議，30日會再繼續完成會議，屆時新任人士才會出爐。

楊鎮浯表示，今天董事會已經產生新一屆的董事與監事，並召開了第一次的董監事會議，但有些議程需要有特定的條件，有部分董、監事在已離開現場，因此宣布終止第一次的會議，30日下午會再舉行會議，完成今天未完的議程。 台北農產運銷公司今天舉行股東會與董事會，原本可望在今天產生新任董事長與總經理，但擔任董事會會議召集人的金門縣前縣長楊鎮浯（中）表示，有部分董、監事在董事會開始時已先行離開，因此宣布終止第一次的會議，30日會再繼續完成會議。記者余承翰／攝影 台北農產運銷公司今天舉行股東會與董事會，原本可望在今天產生新任董事長與總經理，但擔任董事會會議召集人的金門縣前縣長楊鎮浯表示，有部分董、監事在董事會開始時已先行離開，因此宣布終止第一次的會議，30日會再繼續完成會議。記者余承翰／攝影 台北農產運銷公司今天舉行股東會與董事會，北市府與農會派合作下，一共拿下董事會14席次董事，金門縣前縣長楊鎮浯（中）擔任董事會會議召集人，但首次會議並未選出新任董事長與總經理。記者余承翰／攝影 台北農產運銷公司今天舉行股東會與董事會，北市府與農會派合作下，一共拿下董事會14席次董事，中華民國農會總幹事張永成（中）痛批，從北農所有歷史看，農委會過去從來沒有派過總經理，是農委會主委陳吉仲才有這種行為。記者余承翰／攝影