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臺北好行App再升級 15處路口增綠燈報讀過馬路更安全
北市府建構建友善無障礙交通環境，2021年優化「臺北好行APP」並擇1處路口試辦自動觸發有聲號誌，2022年新增14條公車路線乘車通報服務。交通局今年擴大實施，年底會有15處路口、29條公車路線加入服務，視障者可透過App確認過馬路的方向、秒數，以及預約公車通知司機。
交通局花費200萬重新優化「臺北好行App」介面，讓視障者更方便使用，每年維護經費約120萬元。只要使用者開啟手機藍芽，只要靠近有裝有「自動觸發有聲號誌設備」的路口，就會報讀綠燈剩餘時間與方向，綠燈秒數低於10秒就會震動提示，離開路口後就會停止觸發。
交通局表示，過去視障者會因為找不到定位點、按鈕、不確定綠燈秒數夠不夠，甚至有聲號誌成為住家噪音而不確定能否通行，有App後就能語音提示路口狀況。2021年在承德路、庫倫街口與酒泉街、大龍街口試辦，去年再增加10處，而今年底預計會多3處，共15處裝自動觸發有聲號誌設備。
交通局指出，台北市內共有196處有聲號誌，自動觸發有聲號誌設備一處約40萬元，每年維護費用是以建置金額的6%計算，1處約2.4萬元。會依據啟明學校及視障團體所在地附近的路口及行經之公車路線是優先考慮施作的地點。
交通局說，依視障團體建議路線及愛心卡刷卡比例，挑選視障團體建議最常使用的路口及公車路線做施作參考依據，將視視障者使用情形及再與視障團體討論，視需求評估擴大施作。
而搭乘公車部分，臺北好行App也提供預約服務，使用者只要先設定公車路線乘車通報，公車駕駛就會收到亮燈與聲音提醒，以App推播訊息給視障乘客及公車播放車內、外廣播，讓視障者能在正確的公車站上、下車。去年有14條公車路線加入，今年底前會累積29條路線、共983輛公車加入服務。
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