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嘉義縣148家公私立幼兒園查無不法 暫無全面篩檢規畫

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣148家公私立幼兒園查無不法，暫無全面篩檢規畫。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣148家公私立幼兒園查無不法，暫無全面篩檢規畫。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣共有148家公私立幼兒園，新北市幼兒園藥物事件發生後，縣府教育處啟動稽查，目前為止沒有發現異狀，也暫無全面篩檢規畫，將增加不定期稽核的頻率與次數，並將「託藥措施」列入重點查核項目，抽查幼兒園監視器畫面，確保幼童安全。

縣府教育處指出，嘉義縣目前沒有幫所有幼童篩檢的規畫，將採每月定期訪視及不定期稽核方式。縣長翁章梁則說，一切以最嚴謹的態度對幼兒園學童安全進行把關，如果接獲通報，發生幼童用藥違法狀況，將立即啟動後續調查及提供家長必要協助，全力維護幼兒權益。

教育處長李美華說，嘉義縣已建立託藥制度，設計幼兒託藥單範例，若需老師協助幼兒服藥，須填寫託藥單，確實記載幼兒姓名、服藥時間、劑量、方式及藥品內容，且提供經醫療機構開立處方箋的藥品，嚴禁私自在藥局購買藥品請老師協助餵食。

教育處指出，依幼兒教保及照顧服務實施準則第11條規定，幼兒園應訂立託藥措施，未經幼童家長同意委託，幼兒園教保人員不得協助幼兒用藥，若有相關情事或疑慮，家長可向教育處通報，將協助後續採檢及調查。

嘉義縣148家公私立幼兒園查無不法，暫無全面篩檢規畫。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣148家公私立幼兒園查無不法，暫無全面篩檢規畫。圖／嘉義縣政府提供

幼兒園 嘉義

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