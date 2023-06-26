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讓魚兒安全回家！ 公司田溪魚道及親水步道完工

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
公司田溪公八公園段新設完成後，成為適合魚類洄游之階梯式全斷面魚道。圖／新北水利局提供
公司田溪公八公園段新設完成後，成為適合魚類洄游之階梯式全斷面魚道。圖／新北水利局提供

公司田溪貫穿淡海新市鎮，水域內有豐富生態，也是不少民眾的親水空間，不過因既有河道跌水工高低落差，影響魚類洄，行人步道也待改善。新北水利局表示，公八公園至中正路之間相關改善工程已於近期完工，改善魚道及步道，維護水域內生態多樣性。

水利局長宋德仁表示，既有河道跌水工高低落差有2.7公尺，為改善魚類棲息環境，使用了國內首次預鑄系統的組合式全斷面魚道；該工法採用預鑄混凝土板及配合天然塊石營造階梯式魚道，除減少混凝土用量，施工現場也不需組模及灌漿，施工快速且又能降低對水域汙染的衝擊。

宋德仁指出，完工後的三階水池優化了跌水工消能作用，及改善為適合魚類洄游之30公分高差，也是枯水期水域生態躲藏的空間，未來若魚道有砂石淤積，也可直接針對淤積處整理，有別於傳統式魚道必須全部拆除重建問題。

此外，為降低工程擾動對生態環境造成的影響，施工團隊於施工前、中、後各階段均有生態檢核，包含擬定生態保育措施、評估河川棲地變化及處理生態異常狀況等，使施工過程得以減少環境衝擊及兼顧生態保育，同時並主動與在地公民團體討論魚道形式最佳化方案。

水利局表示，公司田溪為淡水區的最大溪流，沿線兩側設有人行車道及階梯步道等親水空間，更有完整的公司田溪水文化生態，改善完工後，未來除讓公司田溪上下游間生態移動路線更暢通，更連結崁頂、雙溪橋舊址等水文化教育場所，以豐富公司田溪的水生態、水文化。

公司田溪公八公園段施工前既有跌水工高低落差2.7公尺，影響魚類洄游。圖／新北水利局提供
公司田溪公八公園段施工前既有跌水工高低落差2.7公尺，影響魚類洄游。圖／新北水利局提供
水利局於施工期間與當地NGO團體面對面溝通，尋找對公司田溪更友善的方案。圖／新北水利局提供
水利局於施工期間與當地NGO團體面對面溝通，尋找對公司田溪更友善的方案。圖／新北水利局提供
公司田溪公八公園段全台首次使用預鑄階梯式全斷面魚道。圖為施工中畫面。圖／新北水利局提供
公司田溪公八公園段全台首次使用預鑄階梯式全斷面魚道。圖為施工中畫面。圖／新北水利局提供

魚類 水利局

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