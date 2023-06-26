亞太棒球村新建工程完工 黃偉哲今試投、試打

全國運動會開辦在即，台南市政府於亞太國際棒球訓練中心新建的成棒副球場及室內外投打練習場工程已完工，其中投打練習場為全國最大的室內練習場。市長黃偉哲今早視察，他強調場地完善優化是市府重要使命，希望能提供最好的場地，讓來選手可以盡情展現球技，爭取團體榮耀。

黃偉哲視察時，除與城市棒球隊於成棒副球場投手丘上試投，並在投打練習場上揮棒試打外，也巡視球場看台、球員休息室、球皮養護狀況。他表示，亞太棒球村的成棒副球場及室內內野練習場即將落成，先前已舉辦兩場測試賽邀請職棒2軍及其他球隊來試打，大體上都還滿意，雖然還有些小缺失，之後會逐一改善。他強調，市府團隊將持續努力，讓台南市的競賽場地優化，台南市的球隊也能強化。

體育局表示，新完工的亞太國際棒球訓練中心成棒副球場，已於4月13日取得使用執照，廠商並於5月19日申報竣工，為符合國際賽事的標準場地，3000個觀眾座席並做特別設計，讓觀眾可以在幾乎沒有死角的情形下觀賞全場賽事，同時周邊設有大型汽機車停車場，讓觀眾可以方便進場觀賽。另外，投打練習場為全國最大的室內練習場，無柱空間可做完整內野場地練習。