北農也爆超收電費 多收攤商20萬

台北農產運銷公司攤商自查電表，發現去年7月至今年3月間900多個攤商被超收約20萬元電費，每度應收2.9元卻被收了3.34元，電腦系統更新也誤植電表度數。北市市場處回應，北農確有疏失，6月底前會退費。

環南市場日前爆出超收電費爭議，北農攤商也自查電表向本報爆料，他們從北農官網查每個攤位的收費單據，以其中十幾個攤位的資料回頭追電表度數和價格，才發現被超收電費。

攤商發現，超收狀況有2種，一是1度2.9元卻被收到3.34元，二是電腦換新系統導致度數誤植。有攤商說，原本每月電費150元上下，突然暴漲為900元。

攤商抱怨，北農從去年至今多次公告電費漲價，去年稱7月起從2.9元漲至3.34元，今年4月又公告「5月起從3.4元漲至4.3元」，6月12日協調會稱「都是收2.9元」。新內部公文寫「4月1日起電價從1度2.9元漲價至3.3元」，也不確定有沒有實施。不過環南市場因超收事件電費凍漲，仍維持1度2.74元，為何同屬市府的公有市場會有兩種制度？

市場處回應，北農原於去年7月公告電費單價自2.9元調整為3.34元，後取消漲價，維持2.9元；但電費計算系統已調整為3.34元，導致多數業者遭超收電費，北農已坦承缺失，將併入北農核算給承銷人的交易貨款退還，預計於6月底前退還。

市場處說，16日已函請北農檢討相關人員責任。下期（7月1日）起電費單據應包含度數、金額等計費資訊。