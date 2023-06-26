北農今改選 董、總座經營權大戰

台北農產運銷公司今召開董事會，除改選董事長，也將決定新任總經理。據了解，市府與雲林縣前縣長張榮味的農會派合作，拉攏關鍵民股，將推派金門縣前縣長楊鎮浯擔任董事長，高雄市農業局前局長吳芳銘出任總經理，拿回經營權，但農委會也積極布局，力拚翁震炘續任總經理，預料今天董事會將有激烈攻防。

改選前夕，農委會主委陳吉仲昨在臉書表示，專業經營才能改變「菜土菜金」，並以現任總經理翁震炘與前總經理韓國瑜任職期間蔬菜批發價格對比，暗諷韓擔任總經理時農民種菜像「下賭」一樣，難以預期；北市長蔣萬安則說，北農相關人選都是依過去專業和經驗，相信未來能擴大整體績效、穩定市場供需，更重要是確保農民權益。

蔣萬安上任市長滿半年，四大公司的北漁、北畜、台北花市都已官派新任董總座，唯獨北農例外，蔣萬安與張榮味的農會派先已有共識，要一舉拿下董事長、總經理人事，回歸韓國瑜時代經營模式。

不過，近期農委會與北農高層也動作頻頻拉票，希望翁震炘繼續留任總經理。知情人士透露，這幾年民進黨雖在農會選舉屢敗，但農委會持續對南部部分農會投入高額補助，部分農會雖礙於長期與全國農會的情義，但又難拒絕農委會高額補助，立場可能鬆動。

經營權鹿死誰手，代表全國農會的北農常務董事張永成也坦言，還沒選真的不知道，有民股想和農會派合作，是因近5、6年農委會用了太多酬庸的人，影響營運業績。

官股董事之一的農委會農糧署副署長姚志旺則表示，這幾年北農配合政策推動，農產品價格普遍增加，交易量也比往年好，希望其他民股能支持農委會。

北農董事會今上午將投票選出23席董事，再選7席常務董事，由常務董事互選決定董事長，再由董事長推派總經理並須經董事會同意。目前北農董事席次，農委會7席、北市府5席、全國農會3席、青果社2席、民股販運商6席，這次改選，全國農會預估可拿回5席，加上民股支持，應可掌握過半席次，據了解，楊鎮浯今上午將出席董事會。

因楊鎮浯曾被告圖利背信，吳芳銘去年3月酒駕自撞，遭民進黨議員質疑兩人不適任，據了解，吳擔任過雲林、高雄市農業局長，北市府主要是要借助楊、吳兩人的專業。