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福和橋修引道 成功路一段封14晚

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
新北養工處今天起至7月9日每晚10時至翌日上午6時，施作永和福和橋成功路引道壁面修復工程，屆時封閉成功路一段。圖／新北工務局提供
新北養工處今天起至7月9日每晚10時至翌日上午6時，施作永和福和橋成功路引道壁面修復工程，屆時封閉成功路一段。圖／新北工務局提供

福和橋橫跨新北永和與台北公館地區，是雙北交通要道，其中成功路引道因水泥牆面破損，今天起至7月9日夜間封閉成功路一段施工修復，民眾須提早改道。

養工處指出，永和成功路一段與環河東路三段是上福和橋成功路引道的交通要道，由於引道水泥牆面破損老舊，決定整體修復，維護安全及提升市容景觀；牆面輕微剝落不影響橋梁結構性及通行安全問題，將做單純美化。

養工處表示，福和橋將於6月26日至7月9日，每晚10時至翌日上午6時施工，屆時將封閉永和成功路一段（往環河東路三段方向），汽車請提前改由成功路一段106巷轉永亨路或林森路通行。附近車輛也可改由永福橋通行。

養工處提醒，施工期間請用路人依現場指示牌面改道，遵守交維管制人員導引；施工遇雨則順延。

永和 新北

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