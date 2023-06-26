新北停車場 議員籲普設滅火毯

新北市府規畫在部分停車場設置滅火毯，因應電動車鋰電池燃燒難以撲滅的問題，但目前消防局各大隊卻僅1套設備。交通局表示，現階段已添購16組滅火毯，但中央法規無訂定標準，要在全市設置仍須再評估。

全台電動車數量超過3萬輛，且持續增長中，不過由於電動車中含有鋰電池，國外曾有電動車起火後，消防員用2萬2711公升的水才撲滅，相當於撲滅建築物火災的用水量。

以車用「滅火毯」來說，它可藉由覆蓋起火車輛，阻絕氧氣，並防止火勢延燒周圍物體，既省水，也省人力，還能達到滅火成效。

市議員宋明宗表示，市府應該添購滅火毯，才能在第一時間先控制火勢。新北消防局目前各大隊僅有1組滅火毯，數量絕對不夠，他要求市府在全市100多座停車場設置滅火毯，未來委外經營的停車場在合約內允諾設置滅火毯。

新北市交通局長鍾鳴時回應，市府正積極測試所有類型的滅火毯效能以及各種滅火法，議員的建議是對的，但中央目前沒有法規，會徵詢中央看法。