新北棲地生態給付 每公頃最高7萬

新市北農業局推動「重要棲地生態服務給付」計畫，提供每公頃最高7萬元的「生態薪水」，聘請農民在生產之餘，照顧瀕危物種或重要棲地，協助保存重要棲地。民眾如果有興趣，今可參加瑞芳地區農會雙溪辦事處、金山地區農會2場說明會。

「重要棲地生態服務給付」計畫給付區域包括三芝、石門、金山、貢寮、雙溪、萬里6區的水梯田，以及金山、貢寮2區的水田。須有實際耕作事實，並採友善耕作農法。

新北金山是最重要的候鳥棲地，西伯利亞小白鶴、東方白鸛都曾駐足；農友協助守護，加入「重要棲地生態服務給付」計畫（圖）。圖／新北農業局提供

農業局說，金山主要種植水稻與荷花，是新北市重要候鳥棲地，西伯利亞小白鶴、東方白鸛都曾駐足。被稱為「阿甘姨」的農民林紅甘加入生態服務給付計畫，在從事農務之際，還協助維護金山地區這片優質的生態環境。她也與學校合作，將農地營造出絕佳的環境教育場域，讓在地的學生更加了解自己的故鄉，進而更珍惜愛護這片土地，並請領到棲地營造活用類別給付。

林紅甘表示，生態給付計畫讓有心從事友善耕作的農友，可以為生態盡一份心力，未來也會協助市府推廣政策，讓其他農友也能跟進，讓生態保育效益持續擴大。

農業局表示，生態服務給付每公頃最高可領7萬元「生態薪水」，給付包含棲地維護、棲地營造及棲地成效等項目，農民如果有意願，今天上午9時30分可到瑞芳地區農會雙溪辦事處、下午2時到金山地區農會2場說明會了解，將協助農友申辦，農民請攜帶身分證、印章、土地謄本或確認土地資格等文件。