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機械停車塔意外 北市府勒令停用待檢

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

北市大安區金山南路2段一處機械式停車塔，前天發生墜落意外，市府已要求停止使用，需等檢查機構及保養廠商確認安全無虞，才能再啟用。

前天晚上6點左右，位於北市大安區金山南路2段的一處機械停車塔發生意外，一名75歲的男子在停車時，疑不明原因連人帶車從1樓墜落至地下3樓，警消獲報以後，派出7車共18名消防員赴現場，花費2個多小時，才將民眾救出，送往台大醫院醫治。

北市建管處表示，該停車塔設備經查營建署管理系統，具專業廠商保養維護，依法安檢合格尚符規範，發生意外後，已要求先勒令停止使用設備，等車輛移除、設備修復，經檢查機構及保養廠商重新確認安全無虞後，才能同意恢復使用。

建管處指出，故障原因必須交由專業人士進行判斷，業者須自行委託內政部核可的專業人員去檢查，在檢查核可前，不得使用。

北市 金山

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