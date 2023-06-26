北市機車定檢通知 7月起電子化

台北市機車排氣定檢通知今年7月起，全面改電子化，環保局預估每年可減少60萬張明信片，減碳5.4公噸，提醒民眾可選擇3種e化通知方式。

北市環保局表示，為響應2050淨零排放，去年已預告7月起，北市機車排氣定檢將停止寄發明信片通知，採電子化通知，方式有3種，除了可加入「定檢好康愛報報」官方帳號註冊定檢鬧鐘外，也可申請環保署「機車E定通」電子郵件通知，或下載環保署「環境即時通」App，設定推播訊息通知，每年即可於定檢期間收到通知。

環保局說明，家中長輩較不習慣使用電子化通知，市府還有提供「機車排氣定檢月分提醒標籤貼紙」，可向台北市機車定檢站索取，張貼於適合位置以提醒車主。

依「空氣汙染防制法」，凡出廠滿5年機車，須每年於發照月分前、後1個月內完成機車排氣定期檢驗。目前台北市積極透過各式宣導及定檢站推廣，建立車主定期保養檢修觀念，並利用電動機車補助方案，鼓勵民眾淘汰高汙染機車，目前北市定檢率已提升至88.6%，較去年同期上升6%。

此外，為鼓勵民眾加入「定檢好康愛報報」好友並註冊定檢鬧鐘，推出「機車定檢LINE你知、無紙減碳贈好禮」活動，機車設籍於北市民眾，完成註冊就可領取LINE Points20點，每周三還可登記領取限量超商咖啡券。