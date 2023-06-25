北市大同區公所成年禮 抽5000元紅包、藍芽耳機High翻全場
北市大同區公所今天下午舉行成年禮活動，也是時隔兩年再度舉辦實體活動，這次也首度與迪化街郵局合作，製作個人化紀念郵票，送給禮生留念，活動中禮生與家長間互動氣氛相當溫馨，此外，現場更有現金、手錶、藍牙耳機等多樣好禮抽獎。
區公所表示，今年與迪化街郵局合作，製作個人化紀念郵票，將禮生與家人的照片製作成套票，搭
配大同區的各項元素以及滿滿的祝福郵票，讓禮生及家長可以留下美好的回憶與珍貴的紀錄。
成年禮活動進行到「精油按摩孝親儀式」時，禮生幫母親按摩邊唸孝親詞，在表達感謝時還落下淚水，也有家長分享，看見孩子成長，內心非常地喜悅與激動。本次活動還準備多項成年禮品分享給禮生及家長，包含5000元紅包、Garmin手錶Venu Sq、鐵三角真無線藍牙耳機等好禮抽獎，現場氣氛嗨到最高點。
區公所表示，這次成年禮活動，許多禮生全家出動，還有三代同堂共同參與，不僅展現了家庭的凝聚力顯溫馨和意義非凡，讓年長者與年輕一代共同分享經驗、教導和學習，為家庭成員之間的情感和理解帶來更深層次的連結。
市長蔣萬安也到場祝賀他表示，今年成年禮與台北霞海城隍文化節結合，並且由管理人陳文文帶領禮生一同接受城隍爺的祝福加持，讓這次成年禮活動充滿神聖的意義；大同區公所區長方越琦表示，此次活動地點融入大稻埕的歷史人文背景，讓世代相互融合，共同傳承價值觀與文化傳統，展現出豐富多彩的面貌。
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