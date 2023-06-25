第一果菜市場超收電費爭議 北農作業疏失已退款

繼台北市環南市場4月爆發超收電費爭議後，台北第一果菜市場業者近期也發現被超收電費。台北市市場處今天表示，作業疏失已要求檢討；北農說，差額已於21日退回業者貨款帳戶。

中時新聞網報導，第一果菜市場業者近日發現，試算5月電費帳單發現每度收新台幣3.34元，但台北農產運銷公司卻對外稱為每度收2.9元，質疑被超收電費；且北農去年7月公告每度2.9元要漲到3.34元，今年4月又公告5月起調漲電費從每度3.34元到4.3元，質疑時間軸說明不一、有問題。

對此，北農副總經理路全利今天告訴中央社記者，是因台電公司去年宣布要調漲電費15%，也就是從每度2.9元要漲到3.34元，雖然新制施行，但經不斷向台電爭取凍漲業別，後來獲通過，同意凍漲仍維持每度2.9元。

路全利說，因作業疏失未將凍漲價格調回，針對去年7月至今年3月電費差價，已於6月21日退回業者貨款帳戶。

他提到，由於台電今年4月起又再度調漲電價17%，但經北農內部規劃後僅向業者調漲13.8%，意即從每度2.9元調漲至3.3元，釐清業者對時間軸收費疑義。

路全利表示，未來每兩個月定期收取電費時，會在帳單上載明使用度數、電費價格等細項資料，讓業者可清楚了解用電情形和費用，以減少爭議。

市場處副處長高群荐說，日前接獲業者反映問題後，針對北農電費計算作業疏失，已於6月中要求其盡速退費和檢討。