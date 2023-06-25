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端午連假台南國華商圈連續3天停電 台電說明原因

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台電台南區處處長黃明舜上午前往國華商圈，了解台電施工人員作業狀況，並向當地商家與里長說明狀況。圖／台電提供
台電台南區處處長黃明舜上午前往國華商圈，了解台電施工人員作業狀況，並向當地商家與里長說明狀況。圖／台電提供

端午連假，台南著名的觀光勝地國華商圈連續兩天無預警停電，影響商家做生意，氣得跳腳，台電表示，主要是用電超過變壓器負載造成跳電，今天上午緊急停電50分鐘，進行負載分割的作業，將負載量提升，近期內應不至於再停電。

台電台南區處處長黃明舜上午前往商圈了解台電施工人員作業狀況，向當地商家與里長說明。台電表示，停電範圍在國華街三段及正興街，影響約41戶。

端午連假台南國華商圈人山人海，到處擠滿觀光客，但23與24日連續兩天都在下午無預警停電，影響最長約3小時，由於停電造成冷氣、冷凍庫、電腦等無法作業，商家不得已只好停止內用，或提前休息，台電電話也被商家打爆。

台電副處長劉詩亮表示，依作業規定，民眾如果增加用電設備，應主動向台電申請，可以提高當地的電壓負載，避免臨時性的負載過量而跳電，但在實務上，民眾都不會告知，如果某一個地區的用電量逐漸增加、加上天氣炎熱，用電量爆增，可能就會跳電。

他表示，前兩天發生跳電後，施工人員判斷可能是電壓負載過量，但如果更換變壓器、進行負載提升分割，停電時間會太久，所以先行更換周邊設備，例如熔絲鏈開關等，但仍連續兩天跳電，今天上午特別從9點20停電到10點10分，進行負載分割，將周邊地區還有的電壓餘額，撥調到國華商圈，施工人員加速作業，約50分鐘就完成作業。

台電台南區處處長黃明舜上午前往國華商圈，了解台電施工人員作業狀況，並向當地商家與里長說明狀況。圖／台電提供
台電台南區處處長黃明舜上午前往國華商圈，了解台電施工人員作業狀況，並向當地商家與里長說明狀況。圖／台電提供
台電台南區處處長黃明舜上午前往國華商圈，了解台電施工人員作業狀況，並向當地商家與里長說明狀況。圖／台電提供
台電台南區處處長黃明舜上午前往國華商圈，了解台電施工人員作業狀況，並向當地商家與里長說明狀況。圖／台電提供

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