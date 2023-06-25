端午連假台南國華商圈連續3天停電 台電說明原因

端午連假，台南著名的觀光勝地國華商圈連續兩天無預警停電，影響商家做生意，氣得跳腳，台電表示，主要是用電超過變壓器負載造成跳電，今天上午緊急停電50分鐘，進行負載分割的作業，將負載量提升，近期內應不至於再停電。

台電台南區處處長黃明舜上午前往商圈了解台電施工人員作業狀況，向當地商家與里長說明。台電表示，停電範圍在國華街三段及正興街，影響約41戶。

端午連假台南國華商圈人山人海，到處擠滿觀光客，但23與24日連續兩天都在下午無預警停電，影響最長約3小時，由於停電造成冷氣、冷凍庫、電腦等無法作業，商家不得已只好停止內用，或提前休息，台電電話也被商家打爆。

台電副處長劉詩亮表示，依作業規定，民眾如果增加用電設備，應主動向台電申請，可以提高當地的電壓負載，避免臨時性的負載過量而跳電，但在實務上，民眾都不會告知，如果某一個地區的用電量逐漸增加、加上天氣炎熱，用電量爆增，可能就會跳電。