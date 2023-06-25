金山農友守護候鳥棲地 每公頃最高領7萬「生態薪水」

為保存重要棲地，新北農業局推動「重要棲地生態服務給付」計畫，提供每公頃最高7萬元的「生態薪水」，聘僱農民在生產之餘，照顧瀕危物種或重要棲地。今年4月開辦後，金山區農友為守護候鳥棲地，加入計畫。

農業局表示，新北透過山海造林計畫陸海空植樹、友善、有機農業耕作及重要棲地生態服務給付等計畫，兼顧農業生產及生態維護，其中「重要棲地生態服務給付」計畫，給付區域在三芝區、石門區、金山區、貢寮區、雙溪區、萬里區的水梯田，以及金山區、貢寮區的水田。

農業局說，金山地區是最重要的候鳥棲地，西伯利亞小白鶴、東方白鸛都曾駐足，也讓該區農友林紅甘，有感於環境變化，盼加入生態服務給付計畫，讓她在從事農務之際，還能維護金山地區這片優質的生態環境。

此外，林紅甘也與學校合作，將農地營造出絕佳的環境教育場域，讓在地的學生更加了解自己的故鄉，進而能更珍惜愛護這片土地，並請領到棲地營造活用類別給付。