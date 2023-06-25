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機車定檢通知7月電子化 北市環保局：每年減碳5.4公噸

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市環保局表示，7月起機車排氣定檢通知全面電子化，不再寄發明信片，提醒民眾盡早完成設定。圖／聯合報系資料照
北市環保局表示，7月起機車排氣定檢通知全面電子化，不再寄發明信片，提醒民眾盡早完成設定。圖／聯合報系資料照

北市機車排氣定檢通知今年7月起全面採電子化通知，環保局表示，每年可減少60萬張明信片的寄送，減碳5.4公噸，同時提醒民眾可選擇3種e化通知方式，此外，民眾若加入「定檢好康愛報報」LINE官方帳號，更可以額外得到咖啡券和LINE Points點數。

環保局表示，為響應2050淨零排放去年已預告今年7月起台北市機車排氣定檢將停止寄發明信片通知，採電子化通知，方式有3種，除了可加入「定檢好康愛報報」官方帳號註冊定檢鬧鐘外，也可申請環保署「機車E定通」電子郵件通知，或是下載環保署「環境即時通」App設定推播訊息通知，每年即可於定檢期間收到通知。

環保局說明，家中長輩較不習慣使用電子化通知還有提供「機車排氣定檢月份提醒標籤貼紙」，可向台北市機車定檢站索取，張貼於適合位置提醒車主須進行定檢的月份區間。

依「空氣污染防制法」規定，凡出廠滿5年的機車須每年於發照月份前、後1個月內完成機車排氣定期檢驗。為避免車主疏忽錯過定檢期，因逾期未定檢而受罰，環保局建議車主盡早申請定檢電子化通知，讓通知不中斷。

目前台北市積極透過各式宣導及定檢站的推廣，建立車主定期保養檢修的觀念，並利用電動機車補助方案，鼓勵民眾淘汰高汙染機車，目前台北市定檢率已提升至88.6%，較去年同期上升6%。

此外，為鼓勵民眾加入「定檢好康愛報報」好友並註冊定檢鬧鐘，推出「機車定檢LINE你知 無紙減碳贈好禮」活動，機車設籍於台北市的民眾，完成註冊就可領取LINE Points 20點，每周三還可登記領取限量超商咖啡券。

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