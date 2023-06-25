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永和福和橋引道壁面修復 成功路一段明起14天夜間封閉

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北養工處將於6月26日至7月9日每日夜間10時至翌日上午6時，辦理永和福和橋成功路引道壁面修復工程，屆時封閉成功路一段。圖／新北工務局提供
新北養工處將於6月26日至7月9日每日夜間10時至翌日上午6時，辦理永和福和橋成功路引道壁面修復工程，屆時封閉成功路一段。圖／新北工務局提供

橫跨新北永和與台北公館地區的福和橋是雙北間的交通要道，其中成功路引道因水泥牆面破損老舊將修復，新北養工處表示，明日起至7月9日每晚夜間將封閉成功路一段，民眾須提早改道。

養工處指出，永和成功路一段與環河東路三段是上福和橋成功路引道的交通要道，由於引道水泥牆面破損老舊，決定進行整體修復，以維護安全及提升市容景觀。

養工處表示，福和橋將於6月26日至7月9日，每日夜間10時至翌日上午6時施工，屆時將封閉永和成功路一段（往環河東路三段方向），汽車請提前改由成功路一段106巷轉永亨路或林森路通行。

養工處提醒，施工期間請用路人依現場指示牌面改道，並遵守交維管制人員導引，以確保行車安全，施工造成的不便敬請諒解；施工期間遇雨則順延，以保障施工人員及行車安全。

新北養工處將於6月26日至7月9日每日夜間10時至翌日上午6時，辦理永和福和橋成功路引道壁面修復工程，屆時封閉成功路一段。圖／新北工務局提供
新北養工處將於6月26日至7月9日每日夜間10時至翌日上午6時，辦理永和福和橋成功路引道壁面修復工程，屆時封閉成功路一段。圖／新北工務局提供

永和 新北

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