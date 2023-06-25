從遊戲感受異國風情 鄉土教育中心推暑期親子展覽

暑假到來，許多人都規劃出國旅遊，台北市鄉土教育中心與老松國小結合遊戲與旅遊的概念，為親子規劃了「跟著遊戲去旅行—多元文化遊戲展」特展，可以體驗驗台灣、韓國、緬甸、非洲與美洲的傳統遊戲，讓孩子認識世界、培養國際觀，展覽從6月27日到8月27日，於鄉土教育中心二樓展出。

中心主任張欽鵬表示，「遊戲」是世界性的流通文化及娛樂，從古至今，會發現世界各地的孩子們，常玩著一些形式上差不多的遊戲，例如沙包遊戲在各地的玩法略有不同，但形式相近，例如早在希臘羅馬時期，西方就已經有用羊距骨做成類似拋沙包這樣的遊戲。

本次展覽的遊戲「播棋」，源自非洲大陸的遊戲，經過長時間的旅行，與人類產生互動後，產生了不一樣的樣貌，在不同國家有不同的名字，有的將其視為重要的文化資產，甚至印在國家錢幣上；有的則重新設計加入巧思當成新商品販售，透過這些遊戲，便可以感受不同國家與族群的文化。

中華民國遊戲協會創會理事長林君英表示，台灣是一個多元文化的社會，遊戲是與孩子互動、溝通媒介，此次特展，將透過遊戲在旅行中的變化，認識不同文化之間的差異，透過遊戲與多元文化視角的觀察，了解世界各地文化的多元風貌，進而理解與尊重多元文化。

展覽中除了可以現場體驗台灣、韓國、緬甸、非洲與美洲的傳統遊戲，還可以透過有趣的互動體驗認識不同遊戲的文化變遷，例如：打卡區可體驗在非洲草原上伴隨動物坐著玩播棋，而展遊戲體驗區設有台灣「鐵罐吃石頭」、韓國「打季」、緬甸「啾孔」等不同國家遊戲。