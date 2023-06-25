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新北行人違規暴增 今年已破萬件

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
近來汽機車不禮讓行人成為警方執法焦點。圖／新北市交通大隊提供
近來汽機車不禮讓行人成為警方執法焦點。圖／新北市交通大隊提供

近來汽機車不禮讓行人討論熱度極高，不過不代表行人就可無視交通規則。新北去年1至5月行人違規7081件、今年至5月底則暴增至1萬453件，成長3372件，其中誇張行為還包括於路口網路直播或自拍等。新北市警局交通大隊表示，民眾過馬路時仍應注意周邊交通狀況，維護自身行的安全。

交大統計，行人於馬路上違規件數直至今年5月底，已取締1萬453件，較與去年同期7081件相比較，今年違規數量成長約5成，行為違規樣態其中以違規闖紅燈、跨越安全島、不走人行道為違規種類最多的3大類。

汽、機車不禮讓行人近來引發社會關注，也成為新北警方執法焦點，新北市去年1至5月汽、機車不停讓件數共4917件、其中民眾檢舉占1351件。今年同期汽、機車不停讓行人經過強力宣導與執法，件數暴增至1萬3952件，其中行人意識高漲，民眾檢舉件數也增加至5239件。

今年汽機車不禮讓行人擴大取締，較去年同期增加9,035件，成長幅度達到1.8倍，數量相當驚人。

交大隊長林泰裕表示，成長比率高是因新北也啟動科技執法，同時鼓勵員警在路口要勇於執法，所以取締件數因此增加。

交大

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