新北鶯歌午後強降雨 建國路破損緊急搶修

新北市鶯歌區建國路與中正一路口，受到下午強降雨影響，建國路道路破損封閉約50公尺。區長鍾耀磊表示，已請廠商緊急搶修，預計今天深夜12時可修復，恢復建國路的通行。

市府消防局表示，統計至晚間6時20分，午後強降雨的時雨量，重點區三峽區65毫米、鶯歌區56毫米，樹林區55.5毫米。新北市災害緊急應變中心於傍晚5時40分強化三級開設。

消防局表示，包括水利局、警察局、交通局、工務局、捷運工程局及新北市災害防救辦公室強化三級人員，都已進駐災害應變中心，並請三峽區及鶯歌區災害應變中心同步開設。

消防局指出，多數強降雨地區，因瞬間雨勢過大，地區排水系統宣洩不及，三峽區小部分地區積水數公分，並沒有淹水災情，也沒有接獲三峽老街的淹水報案，多數雨勢在晚間6時稍緩後，積水就迅速退去。

三峽區長施玉祥告訴中央社記者，三峽學勤路一小路段於傍晚5時許有小部分積水，但雨勢緩和後，晚間6時立即迅速退去，其餘，沒有傳出災情。

鶯歌區長鍾耀磊接受中央社記者電訪表示，鶯歌文化路、建國路、中正一路一帶，受到強降雨影響，小區域的積水，晚間6時在雨停後消退。不過，建國路與中正一路口，道路受到雨勢影響破損，已經請廠商搶修。

鍾耀磊說，受到施工影響，建國路靠近中正一路口，約封閉建國路50公尺，暫時無法通行。中正一路的交通正常。預計今天深夜12時施工完成後，建國路就可以恢復通行。