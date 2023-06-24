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古董車隊捐款送愛助弱勢 林口竹林山觀音寺共襄盛舉

中央社／ 新北24日電

一群有愛心的古董車車友，在林口竹林山觀音寺展示愛車，供民眾賞車、拍照、打卡，並募集愛心捐款；今天連同觀音寺的加碼愛心，共捐新台幣20萬元，關懷幫助林口區的弱勢家庭。

林口區公所今天發布新聞表示，新北林口區、桃園市蘆竹區、龜山區一群事業有成的企業家，攜手組成「老爺車庫」車隊，今天駕著心愛的古董車送愛與關懷，在觀世音菩薩見證下，捐贈林口區公所弱勢關懷慰問金。

新聞稿表示，活動是竹林山觀音寺常務董事林丕河促成，他也是老爺車庫車隊成員，林丕河說，此舉彰顯觀音佛祖照顧弱勢的慈悲心，與照顧車隊成員行車安全。

林丕河說，除端午連假將心愛的古董車，開到竹林山觀音寺廣場供民眾打卡拍照外，更彙集車隊成員捐助10萬元的愛心捐款，贈在地林口區公所照顧弱勢、獨居長輩。

竹林山觀音寺董事長黃火旺表示，感謝林丕河動員20多輛經典傳奇古董車，及彙集各界愛心捐款；為響應善舉，寺方同步捐贈給區公所10萬元愛心捐款，彙集共20萬元善款，一起照顧弱勢民眾與家庭。

代表接受捐款的林口區長廖武輝說，這次古董車嘉年華會車展至25日，感謝寺方與車隊的捐款，將優先用於獨居或單親家庭的急難救助與年節關懷，發送給需要的家庭和個人。

林口 捐款 愛心

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