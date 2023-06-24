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北市府提楊鎮浯任北農董事 議員指人選恐有疑慮

中央社／ 台北24日電

北農產公司26日開董事會將選出董事長，北市府董事名單包含前金門縣長楊鎮浯等人，議員研判楊鎮浯將接董事長，質疑此人背景有疑慮，市府今天指人選皆衡量過去專業經驗。

台北農產運銷公司人事向來為外界關注焦點，現任董事長、總經理為台北市政府及農委會互派人選。民進黨北市議員簡舒培指出，市長蔣萬安上任後，與農會系統合作，先推人選擔任市府在北農官股董事，進而取得董事長，再推總經理。

北市府提出北農官股董事名單包含楊鎮浯及北農民股董事楊燿福的兒子等5人。簡舒培說，楊鎮浯曾涉違法，認為此人選不合適，另外，楊燿福兒子將接任市府北農官股董事，市府把北農重要職位當酬庸，推出相關人選不具專業及有不良紀錄，根本是漠視產地農民及市民權益，且恐難把關大台北地區的農產品運銷。

北農26日上午將開股東會，屆時投票選23席董事，再選出7席常務董事，由常務董事互選決定董事長，確定董事長人選後，將由董事長推派總經理且人選須經董事會同意。

簡舒培說，研判北農董事長由楊鎮浯接任，至於總經理人選包含前雲林縣農業處長吳芳銘、雲林縣前機要秘書陳志揚等人，若北農董事會最終通過相關人選，就間接證明蔣萬安曾與雲林縣前縣長張榮味溝通合作要搶攻北農。

北市府副發言人蕭羽耘指出，推派北農官股董事人選都是衡量過去專業及經驗，相信能夠擴大北農未來經營成效，穩定市場供需，並保障消費者及農民權益。

蔣萬安6月初曾答詢簡舒培質詢時表示，議員建議會交北市府遴選會議討論，若人選有相關紀錄，同樣依程序，送遴選會議一併考量、評估，並由專業人士處理，北農官股董事人選未確定，且用人一定適才適所。

北農股權包含農委會與北市府各占22.76%，官股比例未過半，其餘包含各級農會24.81%、農產品販運商等20.19%、台灣省青果運銷合作社9.48%。北農23席董事分別為北市府5席、農委會5席、全國農會5席、青果社2席、民股6席。

北農 北市 楊鎮浯

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