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新北城市藝術節下周末登場 300秒演火秀震撼鶯歌

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
《新北城市藝術節》7月1、2兩日晚間七點半搭配300秒煙火震撼演出。圖／新北市文化局提供
《新北城市藝術節》7月1、2兩日晚間七點半搭配300秒煙火震撼演出。圖／新北市文化局提供

新北市文化局主辦新北城市藝術節以「新生地 NEW ART LAND」為主題，將於下月初連續兩周於新北市美術館及陶博館展出，文化局長張䕒育表示，下周六、日晚間七點半活動將配合朱宗慶打擊樂團連續兩天施放長達300秒煙火秀，搭配13件地景藝術及92場演出，呈現新北城市的共融之美。

新北城市藝術節下周末起於新北市美術館及鶯歌陶瓷博物館兩個基地，集結國內外藝術家呈現13件大型地景視覺藝術作品、92場表演，透過多元的藝術形式與民眾的互動，本次藝術節集結國內外大型視覺藝術作品，包括在展區打造5座「島嶼」，在島嶼上以接續方式共同生活，作品呼應新北市遷徙與共融城市特質。「水泥動物園」將棄置的雕塑加以修復，將動物們從原生地花蓮移動至藝術節現場，隱喻移徙與藝術家自身連結。

活動期間將由28組表演團隊、92場演出，包含定點式表演、特殊定點表演，以及遊走式表演等演出型態。下周六、日開幕兩日由朱宗慶打擊樂團領軍帶來融合擊樂、舞蹈、雷射燈光與煙火的開幕秀，活動期間每周末下午還有實驗前衛的走繩、街舞、跑酷的表演；多元曲風的樂團、DJ、歌手等定點演出；偶戲、馬戲、舞蹈、肢體帶動等參與式演出。

2023新北市城市藝術節活動網站：http://newartland.tw

新北市文化局主辦《新北城市藝術節》搭配13件地景藝術。圖／新北市文化局提供
新北市文化局主辦《新北城市藝術節》搭配13件地景藝術。圖／新北市文化局提供

藝術節 樂團

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