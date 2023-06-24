新北行人趴趴走 較去年同期違規暴增3千件

近來汽機車不禮讓行人討論熱度極高，行人路權引發重視，不過不代表行人就可無視交通規則。新北市去年1至5月行人違規7081件、今年至五月底則暴增至10453件，成長3372件。交通大隊則表示，鼓勵同仁勇於執法因此取締數增加。

新北市行人違規件數至今年五月底，與去年同期比較違規數量成長約五成，其中以行人違規闖紅燈、跨越安全島、不走人行道為違規三大類。

另外汽機車不禮讓行人近來引發社會關注，也成為警方執法焦點，新北市去年一至五月汽機車不停讓件數共4917件、民眾檢舉占1351件。今年同期不停讓件數暴增至13952件，民眾檢舉5239件。

今年汽機車不禮讓行人擴大取締同期增加9035件，成長幅度達到2.8倍，數量相當驚人。新北市交通大隊林泰裕表示，成長比率高是因新北也啟動科技執法，同時鼓勵同仁在路口要勇於執法，所以取締件數因此增加。