快訊

蘋果Apple Maps全新上線被揪出「定位錯很大」 苦主現身嚇：上演交流道大迷航

影像曝光！竹北氣爆民宅內部炸成廢墟 16歲少年「全身90%燒燙傷」送醫搶救

新北行人趴趴走 較去年同期違規暴增3千件

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
近來汽機車不禮讓行人成為警方執法焦點。圖／新北市交通大隊提供
近來汽機車不禮讓行人成為警方執法焦點。圖／新北市交通大隊提供

近來汽機車不禮讓行人討論熱度極高，行人路權引發重視，不過不代表行人就可無視交通規則。新北市去年1至5月行人違規7081件、今年至五月底則暴增至10453件，成長3372件。交通大隊則表示，鼓勵同仁勇於執法因此取締數增加。

新北市行人違規件數至今年五月底，與去年同期比較違規數量成長約五成，其中以行人違規闖紅燈、跨越安全島、不走人行道為違規三大類。

另外汽機車不禮讓行人近來引發社會關注，也成為警方執法焦點，新北市去年一至五月汽機車不停讓件數共4917件、民眾檢舉占1351件。今年同期不停讓件數暴增至13952件，民眾檢舉5239件。

今年汽機車不禮讓行人擴大取締同期增加9035件，成長幅度達到2.8倍，數量相當驚人。新北市交通大隊林泰裕表示，成長比率高是因新北也啟動科技執法，同時鼓勵同仁在路口要勇於執法，所以取締件數因此增加。

人行道 路權

延伸閱讀

不禮讓行人取締新標準下周定案 王國材：配合6月底上路

影／約六成未有禮讓行人觀念 王國材：短期藉執法來教育

影／驚險瞬間！新北公車撞倒機車 只差一步騎士險被輾過

新北男網友約少女文具店約會偷嘗禁果 這下慘了

相關新聞

大巨蛋運動賽每年40場、一場租金百萬？北市府：未定案

大巨蛋完工在即，台北市議員吳沛憶指出，台北市前市長柯文哲卸任前核定的「投資執行計畫書」，保證每年舉辦40場運動賽事，但近...

中和淹好慘！民眾須防範今下午將再強降雨

昨天下午新北市中和區時雨量達92.5mm，不少路段水淹及膝，氣象預報今下午1時將再度強降雨，新北市災害應變中心已於上午進...

新北城市藝術節下周末登場 300秒演火秀震撼鶯歌

新北市文化局主辦新北城市藝術節以「新生地 NEW ART LAND」為主題，將於下月初連續兩周於新北市美術館及陶博館展出...

新北行人趴趴走 較去年同期違規暴增3千件

近來汽機車不禮讓行人討論熱度極高，行人路權引發重視，不過不代表行人就可無視交通規則。新北市去年1至5月行人違規7081件...

幼園頻傳受傷 幼童安全受關注

雙北兒童在校園受傷受關注，北市今年2月迄今幼兒園受傷有46人，市長蔣萬安日前在公共安全督導會報上要求加強幼童安全，新北幼...

午後雷雨炸 萬華、中和淹水

台北、新北昨受午後對流雲系影響，降下大雷雨，雙北災害應變中心都三級開設，新北市中和區南山威力廣場前及中和板南路一帶都有淹...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦