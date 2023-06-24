大巨蛋運動賽每年40場、一場租金百萬？北市府：未定案

大巨蛋完工在即，台北市議員吳沛憶指出，台北市前市長柯文哲卸任前核定的「投資執行計畫書」，保證每年舉辦40場運動賽事，但近來傳出大巨蛋1場租金100萬，她質疑就算職棒總冠軍賽都在大巨蛋打，1年最多也才7場，經典賽等熱門國際賽事也不是年年有，1年如何打40場比賽？批評全是「講空話」；北市府表示，租金目前還未定案。

大巨蛋主體建築完成，申報竣工勘驗，目前正改善缺失，後續會呈報北市府複驗，預估7月報複驗，若勘驗完成，複驗沒問題，預估8月可拿到使用執照，依據契約規定，拿到使照後3個月內營運，大巨蛋可能在11月間營運。

吳沛憶指出，大巨蛋等待收拾的不只是硬體還，包括柯市府留下每年40場運動賽事的保證。近日大巨蛋傳出1場租金100萬的訊息，但去年底，柯市府核定大巨蛋最新版本投資執行計畫書，其中運動場租是以門票收入10%設算，當時的前體育局長李再立也公開表示，運動賽事每年至少會有40場，沒想到全是空話。

至於「百萬租金」，吳沛憶認為，台灣1年有多少運動比賽能負擔「百萬場租」就成了問題。若變成「有價無市」，到頭來還是沒有比賽可在大巨蛋打，且中職聯盟已明確表示過，百萬場租下，只有總冠軍賽有可能進大巨蛋，例行賽難以負擔。她說1年40場運動賽事，是柯市府去年12月卸任前做出的公開承諾，卻又是一張空頭支票。

北市府表示，營運期間場館每天租金，遠雄有提報市府，但目前還未定案，遠雄有提到100萬元，但市府認為稍微偏高，租金的問題，就回歸市場機制，因為大巨蛋是BOT案，會考量營運。

大巨蛋籌備處副執行長陳世浩指出，運動比賽場次，去年11月核定，投資執行計畫書有提到，第一年不算，第2年到第4年是每年40場、第5年開始每年55場。至於關議員關心事項，市府都有聽到，市政總質詢時，議員有提意見，市府會跟遠雄溝通。

北市府表示，收費標準雖然是由遠雄巨蛋公司主導研訂，但為鼓勵體育運動發展，市府已將外界所提的寶貴意見轉知遠雄巨蛋公司，請該公司併案納入檢討，讓營運後運動賽事舉辦，能有更多彈性與機會。