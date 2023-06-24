中和淹好慘！民眾須防範今下午將再強降雨
昨天下午新北市中和區時雨量達92.5mm，不少路段水淹及膝，氣象預報今下午1時將再度強降雨，新北市災害應變中心已於上午進駐，水利局並關閉部分閥門，因應下雨即將來臨的強降雨。
中央氣象局昨日下午針對新北市發布豪雨特報，受午後熱對流發展影響，中、永和在下午受到劇烈強降雨侵襲，中和每小時雨量達92.5毫米、永和每小時雨量亦達86.5毫米，皆已超過排水設施保護標準。瞬間超大雨量超過排水系統設置標準，導致中和中山路二段、中正路、橋和路等及永和國光路、竹林路等路段路面積水。
新北市消防局指出，因應今下午預報將再發生強降雨，消防局應變小組已於10點30分提早進駐EOC演練、水利局強化三級開設輪值人員將於13點進駐EOC及區公所、水利局已通知部分區域水閘門關閉、提醒區公所注意整備、EOC持續監看天氣因應變化。共執行五點措施備戰。
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