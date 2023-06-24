台北大巨蛋每場賽事租金100萬元？北市：未定案

台北大巨蛋估年底前試營運，議員質疑前市府要求每年有40場比賽是空話，而一場租金若達100萬元，恐難支持棒球。台北市政府今天表示，租金未定案，且規劃第2年起有40場賽事。

台北市長蔣萬安曾多次表示，大巨蛋預計7月拿到使照、年底啟用。民進黨台北市議員吳沛憶發布質詢資料指出，前任市府要求大巨蛋每年應有40場運動賽事，根本難要求遠雄執行，是空話、爛攤，且若每場賽事租金為新台幣100萬元，價格過高將導致承租者難負擔。

吳沛憶說，依前任市府在去年11月間核定由遠雄提出的投資執行計畫書，預估每場運動賽事可能有數千人至3萬人的觀眾，場租是以門票10%當為標準浮動設算收入，若大巨蛋每場運動賽事要收100萬元租金，難鼓勵舉辦棒球賽。

她表示，市議會過去通過大巨蛋內可設百貨及旅館等商業設施，就是希望能協助體育場館營運，蔣萬安市府須拿出態度，應讓維護大巨蛋體育場館成本由商業設施分攤，並設合理租金標準，讓更多比賽在大巨蛋舉辦，進而促進運動發展。

北市府體育局回應，去年11月間核定的大巨蛋投資執行計畫書，規劃營運初期以票房收入的10%計算場地租金，至於場地租金100萬元，是遠雄巨蛋公司提送收費草案，目前未正式定案。

體育局指出，收費標準雖由遠雄巨蛋公司主導研訂，為鼓勵體育運動發展，已把外界所提意見轉知並請遠雄併案納入檢討，會讓大巨蛋營運後舉辦運動賽事增加更多彈性及機會。

市府大巨蛋籌備處表示，依遠雄提出投資執行計畫書，大巨蛋營運後第2年至第4年，每年比賽有40場，第5年起每年55場，場次雖由遠雄主導，但須提報市府核定。

大巨蛋籌備處指出，至於每場運動賽事租金100萬元還未定案，認為仍應考量場館新舊、大小等，不能要求每年40場運動賽事，還認為租金太貴，建議回歸市場機制，但會持續與遠雄溝通。

大巨蛋籌備處表示，大巨蛋體育場館若再次勘驗完成，估7月或8月可核發使照、年底前試營運，試營運期間戶外廣場可使用，另據遠雄規劃影城及辦公大樓等商業設施估113年、114年營運，未營運期間，為確保安全，民眾不能進建物內部。