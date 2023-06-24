午後雷雨炸 萬華、中和淹水

台北、新北昨受午後對流雲系影響，降下大雷雨，雙北災害應變中心都三級開設，新北市中和區南山威力廣場前及中和板南路一帶都有淹水，一度水淹及膝，路人只能涉水穿過馬路，苦不堪言，台北則發生路樹倒塌、小範圍淹水等，龍舟錦標賽也因此暫停比賽。

新北大雷雨持續時間至下午4時30分，民眾發現，中和威力廣場周遭淹水，圓通路錦和國小往圓山路也淹水，車輛無法通行，已經有車輛泡在水裡。另外，在靠近中和捷運站的板南路，因下雨影響，一度淹水到30公分，約4點起才陸續排除。

新北消防局表示，因應強降雨，新北市災害應變中心於本日EOC強化三級開設，降雨集中永和地區，並請民眾注意瞬間大雨，山區慎防溪水暴漲、坍方及落石，低窪地區慎防淹水。

北市萬華區時雨量達83毫米，西園路2段巷弄積水約10公分深，西園國小也出現深度近30公分的大範圍淹水，中正區重慶南路3段有1棵路樹倒塌，影響交通，圍起警戒線。2023國際龍舟錦標賽下午部分賽事也因考量選手安全，已暫停比賽，改為今天上午進行。

副市長李四川指示北市災害應變中心即時起強化三級開設，工務局、消防局、警察局、環保局派員進駐，各單位成立緊急應變小組。