幼園頻傳受傷 幼童安全受關注

雙北兒童在校園受傷受關注，北市今年2月迄今幼兒園受傷有46人，市長蔣萬安日前在公共安全督導會報上要求加強幼童安全，新北幼兒園今年1月迄今則有50件，雙北教育局均指出，跌倒、絆倒居多，將提醒教師留意幼童安全，並檢視園內設備安全。專家指出，若能減少教保員行政業務，就能多一些心力照顧孩子。

北市教育局日前在公安會報上報告，4至5月幼兒園受傷有28人，其中公立幼兒園占一半，共14件，非營利幼兒園5件，私立幼兒園9件，都是幼兒意外跌倒、絆倒受傷。

教育局指出，通報發生原因是意外跌倒、絆倒受傷，有的撞到牙齒，跟老師照顧有關，這段時間是腸病毒流行警訊期間，忙於聯繫傳染病相關預防通報，比平常照顧幼生的時間分配，沒那麼周到，將再加強宣導。

蔣萬安強調，幼兒的受傷原因請教育局擬定改進方案出來，不管是特別提醒老師注意幼童情況或增加老師人力，避免因為防治腸病毒而忽略幼童安全，要拿出積極作為。

教育局指出，未來會持續宣導幼兒園安全規範，並請教保人員在遊戲前，先教導幼兒如何在遊戲過程中避免受傷，讓孩子能留意自身及他人的安全；持續督導定期檢視園內設施設備，例如桌腳是否加裝防撞、幼兒園兒童遊戲場則須落實每日安全檢查。

不光是北市，新北市幼兒園幼生人數為全國最多，新北幼生約9萬人、北市5萬5千多人，新北幼兒園今年1月1日迄今，幼童在校園內發生運動跌倒、絆倒等意外事件有50件，其中公立幼兒園34件、非營利幼兒園3件及私立幼兒園13件。

教育局表示，為確保幼生安全與健康，每季皆函請各校園確實確認園內設備安全，進行器材巡檢，並補助兒童遊具修繕，若有危險部分，會立即補助幼兒園經費，讓園所即使處理環境改善。

台北市學前及中小學文教協會理事長陳婉貞認為，幼兒園一定要做好環境、教具與動線等安全防護，另外教保員除了教學、保育，還得兼顧瑣碎的行政業務，加上餵藥「三讀五對」得花費許多時間，若能減少行政業務，不要那麼忙碌，他們就能多一些心力照顧孩子。