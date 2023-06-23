宗教嘉年華或擾民？淡水清水祖師遶境掀論戰

淡水清水祖師遶境是年度盛事，老淡水人多認為是重要信仰，敲鑼打鼓如嘉年華，但對新移入新北市淡水區的居民而言，活動常到半夜，噪音與垃圾也難以忍受，掀起新舊、正反論戰。

「淡水清水巖清水祖師遶境」俗稱「淡水大拜拜」，依例在農曆5月5、6日（昨天與今天）舉行。昨天先舉行暗訪儀式，今天整天日巡慶典；警方出動400人維安，市區也交通管制，2天活動估萬人參與。

淡水市區這兩天街頭鑼鼓喧天，家戶擺出案桌祭拜，各地陣頭擺開陣勢遶境，各宮廟也放鞭炮、煙火迎接清水祖師，更有寺廟放40箱鞭炮，滾滾濃煙直竄天際，吸引居民與遊客搶拍。

不過，活動常持續到半夜，遶境產生的鞭炮濃煙、垃圾及噪音引起部分居民反彈，在社群網站臉書（Facebook）社團常可見網友抱怨擾民，質疑「好好的地方文化遶境搞到天怒人怨」。

地方人士告訴中央社記者，居民接受程度有世代差異，新搬到淡水的住民也較不能接受，但這是老淡水人從小看到大的慶典，不會特別抗拒。有些店家會在大拜拜期間準備青草茶等給遶境隊伍，甚至有店家不做生意、專心拜拜。

記者訪問老街店家，有人說因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情曾停辦，今年又恢復這麼大慶典，非常興奮；有人認為這是淡水人非常重要信仰，這兩天生意雖不一定比較好，但每年一定誠心祭拜，至於噪音或垃圾不構成問題，畢竟1年只有2天。

住淡水10幾年的張小姐表示，最讓她有感的是交通問題，平常出門習慣開車，但這兩天封路讓她連回家都很難；另外，警察在的地方秩序較好，但部分陣頭人員素質不佳，小巷內狀況也較混亂，控管狀況沒想像中好，她這兩天通常不出門。

不過，她說，這是淡水年度盛事，還是支持這樣的文化活動，但希望縮小遶境範圍。

淡水走讀團體「旅學堂」教師吳峻毅表示，淡水近年有許多新居民移入，人口結構慢慢改變。他在新市鎮推動文化時發現，住戶對清水祖師沒共鳴，畢竟現代生活醫藥知識與治療已很發達，不像過去須以信仰驅除瘟疫。

吳峻毅說，現代人追求生活感，有些人只覺得噪音很吵、不知遶境意義，文化價值須重新詮釋、改變，也許以後遶境慶典可調整範圍或讓新市鎮居民也能參與，讓在地居民更有機會認識這項傳統。

在地人士說，今年廟方有提前1小時就展開活動，約凌晨1、2時許結束，但疫情前忙到凌晨3時是家常便飯。放鞭炮、丟垃圾或騎機車鑽來鑽去等，感覺就是遶境文化，是否擾民見仁見智。

新北市政府文化局說，清水祖師信仰源自福建泉州安溪，早期淡水有許多安溪移民，清代就開始供奉清水祖師。相傳淡水清水祖師中的蓬萊老祖曾在天災、瘟疫盛行及清法戰爭時透過鼻子掉落示警，使人民避免災禍，也被稱為「落鼻祖師」。