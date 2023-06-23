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淡水繞境亂象不斷...凌晨敲鑼打鼓、放煙炮 網批：地方文化搞到天怒人怨

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導
針對新北市淡水清水祖師爺平安繞境，凌晨還有人燃放鞭炮，新北市消防局表示會加強蒐證開單。記者曾伯愷／翻攝
針對新北市淡水清水祖師爺平安繞境，凌晨還有人燃放鞭炮，新北市消防局表示會加強蒐證開單。記者曾伯愷／翻攝

今天是新北淡水清水祖師爺平安繞境第二天，不過地方文化盛事，卻因民眾亂丟垃圾、半夜敲鑼打鼓、燃放鞭炮，搞得淡水居民怨聲載道。有網友將施放高空煙火畫面上傳臉書社群，留言砲轟「好好的地方文化繞境，搞到天怒人怨！」對此新北市消防局表示，未受理施放高空煙火申請及檢舉，今天會加強蒐證開罰。

俗稱「淡水大拜拜」的新北市淡水清水巖清水祖師祈福遶境，昨天下午2時許登場，遶境路線共設有31處紅壇香案。為防止有人藉此滋事，淡水警方出動400名警力、民防協助交管防制，截至目前為止雖有零星小衝突，但大致繞境過程還順平和。

有網友針對昨天遶境亂象頗為不滿，不但將半夜施放高空煙火畫面上傳臉書社群，還貼文寫下133個字抱怨文怒批，還有什麼好解釋的呢？打架、垃圾亂丟、到處違停、半夜放鞭炮，每年都說會改進，但我住了淡水12年…….. 真的沒看到上述的低端行為有改善情況。從來不去反思自己的行為到底會不會影響人，如果你們永遠都是這種態度，活該一輩子被人瞧不起。

貼文一出不少民眾感同身受留言力挺，有網友說「真的蠻可悲的，好好的地方文化繞境搞到天怒人怨」「散場後陣頭跟信徒可以幫忙把地掃乾淨嗎？」「沒意義的繞境活動，相信這不是落鼻祖師想看到的」「繞境所花的錢，不如拿去做愛心公益活動更好」「吵人的敲鑼打鼓跟鞭炮噪音，遍地都是垃圾」「8+9打架鬧事擾亂社會秩序，繞境就不能安靜嗎？簡直擾民」「半夜1:30還在放炮跟敲鑼打鼓」

對此新北市消防局表示，一般爆竹煙火係經型式認可及個別認可檢驗合格，並貼有認可標示。故施放一般爆竹煙火「無需申請」，除需依照產品使用說明進行施放外，另得遵守新北市爆竹煙火施放管制辦法「不得於每日下午10時至次日上午6時施放」之規定施放，違者恐挨罰3萬以上15萬以下罰鍰。

消防局澄清，對於民眾貼文，深夜仍見有人燃放鞭炮、高空煙火，目前並未受理施放高空煙火申請，也未接到民眾檢舉，更無發現有人囤積爆竹情事。今天將派員加強夜間巡邏，若發現民眾有違反相關規定，立即蒐證開罰。

針對新北市淡水清水祖師爺平安繞境，凌晨還有人燃放鞭炮，新北市消防局表示會加強蒐證開單。記者曾伯愷／翻攝
針對新北市淡水清水祖師爺平安繞境，凌晨還有人燃放鞭炮，新北市消防局表示會加強蒐證開單。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水清水祖師爺平安繞境，凌晨還有人燃放鞭炮，引發網友憤怒留言。圖／臉書《【淡水萬事交流團】》
新北市淡水清水祖師爺平安繞境，凌晨還有人燃放鞭炮，引發網友憤怒留言。圖／臉書《【淡水萬事交流團】》
新北市淡水清水祖師爺平安繞境，凌晨還有人燃放鞭炮引發民怨。圖／臉書《【淡水萬事交流團】》
新北市淡水清水祖師爺平安繞境，凌晨還有人燃放鞭炮引發民怨。圖／臉書《【淡水萬事交流團】》
新北市淡水清水祖師爺平安繞境，凌晨還有人燃放鞭炮，引發網友憤怒留言。圖／臉書《【淡水萬事交流團】》
新北市淡水清水祖師爺平安繞境，凌晨還有人燃放鞭炮，引發網友憤怒留言。圖／臉書《【淡水萬事交流團】》
新北市淡水清水祖師爺平安繞境，凌晨還有人燃放鞭炮，引發網友憤怒留言。圖／臉書《【淡水萬事交流團】》
新北市淡水清水祖師爺平安繞境，凌晨還有人燃放鞭炮，引發網友憤怒留言。圖／臉書《【淡水萬事交流團】》
針對新北市淡水清水祖師爺平安繞境，凌晨還有人燃放鞭炮，新北市消防局表示會加強蒐證開單。記者曾伯愷／翻攝
針對新北市淡水清水祖師爺平安繞境，凌晨還有人燃放鞭炮，新北市消防局表示會加強蒐證開單。記者曾伯愷／翻攝
針對新北市淡水清水祖師爺平安繞境，凌晨還有人燃放鞭炮，新北市消防局表示會加強蒐證開單。記者曾伯愷／翻攝
針對新北市淡水清水祖師爺平安繞境，凌晨還有人燃放鞭炮，新北市消防局表示會加強蒐證開單。記者曾伯愷／翻攝

淡水 遶境 噪音 新北

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