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午後強降雨 北市路樹倒塌、多處小範圍積淹水

中央社／ 台北23日電

北市今天午後降下大雨，中正區1棵路樹倒塌影響交通，萬華區也出現多處積淹水情形，但都沒有人員受困及安全疑慮。市府表示，災害應變中心已提升為強化三級開設。

台北市政府今天下午4時宣布，副市長李四川指示，台北市災害應變中心即時起強化三級開設，工務局、消防局、警察局、環保局派員進駐，各單位成立緊急應變小組，先行處理路面積水。

災情部分，市府指出，萬華區時雨量已達83毫米，西園路2段巷弄出現約10公分深積水，沒有人員受困也沒有安全疑慮，已啟動抽水機，積水正逐漸退去。

此外，警消下午3時53分獲報，中正區重慶南路3段有1棵路樹倒塌，影響交通，已圍起警戒線；西園國小也出現深度近30公分的大範圍淹水，但校內沒有學童，暫無安全疑慮。

市府表示，有媒體報導大安區新生南路3段出現騎樓及店家的積水，但消防局現勘後沒有發現此狀況，將持續派車巡查並加強應變措施。

2023台北國際龍舟錦標賽官網指出，因天候因素、基隆河水位與賽前整備等考量，暫停下午賽事，改為明天上午7時30分檢錄、8時開賽。

北市 路樹 淹水

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