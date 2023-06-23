新北市大雷雨狂轟 中和一度淹水到30公分機車泡水裡
氣象局發布新北市大雷雨即時訊息及災防告警訊息，大雷雨持續時間至下午4時30分；慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。示警區域為新北市中和區及永和區。稍早因雨勢很大，在新北市中和區南山威力廣場前及中和板南路一帶都有淹水的狀況。
民眾在臉書社團「我是中和人」貼文指出，因為受到暴雨影響，中和威力廣場周遭淹水，呼籲在周邊的民眾要小心。底下則有民眾留言說，圓通路錦和國小往圓山路也淹水，車輛無法通行，已經有車輛泡在水裡。另外，在靠近中和捷運站的板南路，因下雨影響，一度淹水到30公分，路人只能涉水穿過馬路，苦不堪言。
新北市消防局表示，因應強降雨，新北市災害應變中心於本日EOC強化三級開設，降雨集中永和地區，請民眾注意瞬間大雨；山區請慎防溪水暴漲、坍方及落石；低窪地區請慎防淹水。
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