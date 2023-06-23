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北市幼兒園幼童受傷人數增加 蔣萬安要求防範

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安主持公安會報。圖／台北市府提供
台北市長蔣萬安主持公安會報。圖／台北市府提供

北市校園兒童受傷人數增加，北市日前舉行公共安全督導會報，今年4至5月校園活動受傷學校有28人。由於28件都是發生在幼兒園，引起市長蔣萬安關注，要求加強幼童安全。教育局指出，都是幼兒意外跌倒、絆倒受傷，並無大礙，研判是4、5月時，老師忙於腸病毒通報與預防，反而忽略幼童安全，會要求幼兒園積極宣導。

蔣萬安主持公共安全督導會報，除了針對消防、建築、衛生、職業以及校園安全進行討論，特別強調即將進入暑假，請各局處加強公安管理，並請教育局積極宣導，學生暑假期間從事各類活動應注意安全。

校園生活管理上，共有28件受傷案件，教育局進一步調查，都是在幼兒園發生，其中公立幼兒園占一半，共14件，非營利幼兒園5件，私立幼兒園9件，都是幼兒意外跌倒、絆倒受傷。

蔣萬安要求教育局實際了解發生原因，擬定改善作為，這一期有28件，過往沒有這樣狀況，要求深入了解原因，擬定相關改善方案，增加人力等作為。

教育局表示，校園活動受傷有28人，主要為幼兒園幼生因意外跌倒受傷。蔣萬安強調，幼兒的受傷原因請教育局擬定改進方案出來，不管是特別提醒老師注意幼童情況或增加老師人力，避免因為防治腸病毒而忽略幼童安全，要拿出積極作為。

教育局指出，通報發生原因是意外跌倒、絆倒受傷，有的撞到牙齒，跟老師照顧有關，這段時間是腸病毒流行警訊期間，忙於聯繫傳染病相關預防通報，比平常照顧幼生的時間分配，沒那麼周到，將再加強宣導。

教育局 幼兒園 蔣萬安

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