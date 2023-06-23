基隆社大養蜂課超夯 學員全副武裝照顧蜂群、現採蜂蜜
基隆社大開設一門很夯的養蜂課程，昨辦第一梯採蜜工作營，學員全副武裝戴上防護面紗到養蜂場，學習照料蜂群、採收蜂蜜，學員能近距離觀察都很興奮，蜂群不僅復育在地環境生態，也產出的「正港ㄟ台灣蜜」，一罐罐的自己現採新鮮蜂蜜，十分搶手。
基隆社區大學結合紅淡山豐富的生態馴養數箱台灣蜂，首開一般市民都可參與的採蜜工作營。今年氣候多變蜂蜜產量略減，但大家一起採收最具在地風味的蜂蜜都很興奮。
「蜜蜂好多喔，會不會咬人啊」小朋友戴上面罩仍擔心被螫，不過後來發現會停在手上，就不那麼怕了，他跟著老師挖出蜂巢的蜜，忍不住偷嘗一口直說「好甜，這就是蜜喔」。
基隆社區大學校長蔡素貞說，社大月眉學園所在的紅淡山系為大台北近郊「小百岳」之一，因為長有台灣特有種蜜源植物「森氏紅淡比」而得名，社大遷至月眉後便積極整地建置養蜂場環境。
蔡素貞表示，基隆緊臨郊山，處處融合在地生態與豐富景觀，正是國際間所倡議與「里山」和諧共生的最佳實踐場域。得天獨厚的環境優勢，馴養的台灣蜂能夠適應基隆的氣候特性，加上台灣原生蜂種所採收的蜂蜜具有獨特的香氣，呈現基隆在地的風土與氣味。
指導老師翁毓璘、陳俊龍以本土種東方蜂為主角開設養蜂課程，教導蜂箱製作，還復育紅淡比等有蜜源植物，營造具有基隆特色的環境教育場域、友善的產業鏈。
翁毓璘說，台灣蜂生產出來的台灣蜜有獨獨特風味，一口就會喜歡，北部特有的紅淡蜜是高經濟價值的產物，自己養蜂自己採，不怕買到假蜜。蜜蜂飛行半徑可達3到5公里，在採蜜的同時也能為附近的植物授粉，對於生態環境的永續發展，有很大的助益。
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