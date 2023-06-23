快訊

5人恐在30毫秒內身亡！泰坦號內爆變形像「墨西哥捲餅」解體 網爆驚人模擬影片

基隆社大養蜂課超夯 學員全副武裝照顧蜂群、現採蜂蜜

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆社大採蜜工作營，學員全副武裝戴上防護面紗到養蜂場學習照料蜂群、採收蜂蜜。圖／基隆社區大學提供
基隆社大採蜜工作營，學員全副武裝戴上防護面紗到養蜂場學習照料蜂群、採收蜂蜜。圖／基隆社區大學提供

基隆社大開設一門很夯的養蜂課程，昨辦第一梯採蜜工作營，學員全副武裝戴上防護面紗到養蜂場，學習照料蜂群、採收蜂蜜，學員能近距離觀察都很興奮，蜂群不僅復育在地環境生態，也產出的「正港ㄟ台灣蜜」，一罐罐的自己現採新鮮蜂蜜，十分搶手。

基隆社區大學結合紅淡山豐富的生態馴養數箱台灣蜂，首開一般市民都可參與的採蜜工作營。今年氣候多變蜂蜜產量略減，但大家一起採收最具在地風味的蜂蜜都很興奮。

蜜蜂好多喔，會不會咬人啊」小朋友戴上面罩仍擔心被螫，不過後來發現會停在手上，就不那麼怕了，他跟著老師挖出蜂巢的蜜，忍不住偷嘗一口直說「好甜，這就是蜜喔」。

基隆社區大學校長蔡素貞說，社大月眉學園所在的紅淡山系為大台北近郊「小百岳」之一，因為長有台灣特有種蜜源植物「森氏紅淡比」而得名，社大遷至月眉後便積極整地建置養蜂場環境。

蔡素貞表示，基隆緊臨郊山，處處融合在地生態與豐富景觀，正是國際間所倡議與「里山」和諧共生的最佳實踐場域。得天獨厚的環境優勢，馴養的台灣蜂能夠適應基隆的氣候特性，加上台灣原生蜂種所採收的蜂蜜具有獨特的香氣，呈現基隆在地的風土與氣味。

指導老師翁毓璘、陳俊龍以本土種東方蜂為主角開設養蜂課程，教導蜂箱製作，還復育紅淡比等有蜜源植物，營造具有基隆特色的環境教育場域、友善的產業鏈。

翁毓璘說，台灣蜂生產出來的台灣蜜有獨獨特風味，一口就會喜歡，北部特有的紅淡蜜是高經濟價值的產物，自己養蜂自己採，不怕買到假蜜。蜜蜂飛行半徑可達3到5公里，在採蜜的同時也能為附近的植物授粉，對於生態環境的永續發展，有很大的助益。

基隆社大採蜜工作營，學員全副武裝戴上防護面紗到養蜂場學習照料蜂群、採收蜂蜜。圖／基隆社區大學提供
基隆社大採蜜工作營，學員全副武裝戴上防護面紗到養蜂場學習照料蜂群、採收蜂蜜。圖／基隆社區大學提供
基隆社大採蜜工作營，學員全副武裝戴上防護面紗到養蜂場學習照料蜂群、採收蜂蜜。圖／基隆社區大學提供
基隆社大採蜜工作營，學員全副武裝戴上防護面紗到養蜂場學習照料蜂群、採收蜂蜜。圖／基隆社區大學提供
基隆社大採蜜工作營，學員全副武裝戴上防護面紗到養蜂場學習照料蜂群、採收蜂蜜。圖／基隆社區大學提供
基隆社大採蜜工作營，學員全副武裝戴上防護面紗到養蜂場學習照料蜂群、採收蜂蜜。圖／基隆社區大學提供
「正港ㄟ台灣蜜」，一罐罐的現採新鮮蜂蜜，十分搶手。圖／基隆社區大學提供
「正港ㄟ台灣蜜」，一罐罐的現採新鮮蜂蜜，十分搶手。圖／基隆社區大學提供
基隆社大採蜜工作營，學員全副武裝戴上防護面紗到養蜂場學習照料蜂群、採收蜂蜜。圖／基隆社區大學提供
基隆社大採蜜工作營，學員全副武裝戴上防護面紗到養蜂場學習照料蜂群、採收蜂蜜。圖／基隆社區大學提供

基隆 蜂蜜 蜜蜂

延伸閱讀

張秉鈞收押林沛祥揭密 北基議員助理費差3倍他自掏腰包

基隆立委參選人涉貪 民進黨人士：張秉鈞將自請退選

涉詐領助理費 基隆立委參選人張秉鈞和父母3人今早聲押

柯文哲到基隆拜訪親綠產業被視拔樁 業者：產業不分政治

相關新聞

挨批傲慢！李四川請大家評理：若非大巨蛋何必受這鳥氣

台北市議會民眾黨團日前舉辦前市長柯文哲任內的「北藝、悠遊卡、教育基金釋疑」記者會，副市長李四川臨時下令官員不列席，挨批藐...

台東尚武漁港淤沙成湖 公所變為水上樂園

台東縣大武鄉尚武漁港港，長年受氣候環境影響，港嘴易淤沙，導致漁港宛如一片湖泊，鄉公所為活化漁港功能，在淤沙期間打造水上活...

基隆社大養蜂課超夯 學員全副武裝照顧蜂群、現採蜂蜜

基隆社大開設一門很夯的養蜂課程，昨辦第一梯採蜜工作營，學員全副武裝戴上防護面紗到養蜂場，學習照料蜂群、採收蜂蜜，學員能近...

文化幣怎麼花？中市推「青年席位」享半價看藝文表演

響應文化成年禮金發放，台中市文化局4處演藝廳結合藝文團隊推出「青年席位」，18至21歲青年持文化幣可享5折或低於5折的優...

新北商圈大推特色快閃活動 三峽老街竟消費滿百送50元

端午連假到，新北市三峽老街即日起到7月2日推出「粽情老街滿百送50快閃活動」，到張貼活動標章的店家消費滿100元即可獲得...

北市營造業職災假日發生比例近半 勞動局加強假日稽查

台北市去年發生19件營造業死亡重大職業災害，其中有8件發生於假日，比例接近一半，占42%，今年5月7日及5月8日更接連發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦